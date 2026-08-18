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學歷越高越能賺錢？ 專科生所得中位數反超大學

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處2025年家庭收支調查顯示，所得收入大致隨教育程度提高而增加，其中研究所以上所得收入者，平均每人可支配所得達113萬4,533元，明顯高於其他教育程度；不過若改看中位數，專科程度所得反而高於大學程度。

該統計以「所得收入者」為觀察對象，並依教育程度區分。統計中的可支配所得並非單純薪資，而是所得收入者取得各項所得後，再扣除非消費支出，可供消費或儲蓄使用的所得。

從平均數來看，教育程度與可支配所得呈現相當明顯的正向關係。研究所以上所得收入者，2025年平均每人可支配所得113萬4,533元，為所有教育程度最高，也是唯一突破百萬元的族群。

大學程度平均每人可支配所得為71萬373元，專科則為69萬4,597元；高中程度平均為56萬4,931元，國中程度49萬9,023元，國小以下則為38萬1,305元。

若以所得最高的研究所以上程度與其他教育程度相比，較大學高出約42.4萬元，較高中高出約56.9萬元，約為高中程度的兩倍；較國中高出約63.5萬元，若與國小以下相比，差距更達75.3萬元，研究所以上平均所得接近其三倍。

不過，若從較不容易受到少數高所得者拉抬的「中位數」觀察，情況則略有不同。研究所以上所得收入者中位數可支配所得仍以95萬3,898元居首；但第二名並非大學，而是專科程度的59萬7,983元，大學程度則為58萬6,804元，專科反而高出1萬1,179元。

其餘教育程度中，高中所得收入者中位數為49萬1,097元，國中42萬2,793元，國小以下則為31萬9,095元。

大學

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