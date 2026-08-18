台彩今推出2款刮刮樂新品 「錢進888」每張售價100元

台灣彩券公司今（18）日推出「金五吉」與「錢進888」2款刮刮樂新品，要讓民眾歡樂開刮真有錢、一路錢進發發發！「金五吉」每張售價新臺幣200元，遊戲概念及名稱取其台語「真有錢」的諧音，票面搭配招財吉利的Q版金元寶，只要刮出2個以上元寶符號就得對應獎金，頭獎200萬元；同日上市另一款「錢進888」每張售價100元，以象徵強運大發的數字「888」為視覺主軸，刮出任一個數字「8」就中獎，頭獎80萬元；2款新品總獎項超過377萬個，總獎金逾11.1億元。

「金五吉」每張售價200元，遊戲名稱取自「真有錢」的台語諧音，票面主視覺運用表情俏皮逗趣的金元寶，搭配漫天飛舞的金幣與彩鑽，呈現刮出好運、財富滾滾來的意象，相當討喜又招財。遊戲玩法以「元寶」做為對獎符號，只要刮出2個（含）以上的「元寶」符號即可依對照表獲得對應獎金，刮出越多「元寶」符號獎金越高，刮出11個「元寶」符號即得頭獎200萬元。頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，總中獎率32%。

「錢進888」每張售價100元，為備受歡迎的數字主題遊戲，票面主視覺以閃閃發光的金色數字「888」象徵強運大發，玩法簡單直覺，只要刮出任一個「8」即得其對應的獎額，高達8次中獎機會，獎金規劃特別結合數字「8」的倍數，有機會刮中800元、1,600元、8,000元、80,000元等獎項，頭獎80萬元共有4個，總中獎率30.1%。