同樣是死亡前2年贈地！子女「賣掉、留著」遺產價值算法大不同

死亡前2年內贈與特定親屬的財產，原則上必須併入遺產課稅。不過，如果父母生前把土地送給子女，後來子女又將土地賣掉，父母卻在贈與後2年內過世，這塊早已不在父母、甚至也不在子女名下的土地，還要算進遺產嗎？又該用贈與時還是死亡時的公告土地現值計算？其實背後有著不同的課稅邏輯。

依遺產及贈與稅法規定，被繼承人死亡前2年內，如果將財產贈與配偶、各順序繼承人及其配偶等特定親屬，死亡時仍會被視為被繼承人的遺產，併入遺產總額課稅。

但實務上可能出現一種情況，父母過世前2年已將土地贈與子女，之後子女甚至又轉手賣給第三人。這時不只民眾容易疑惑，一塊早已轉手的土地究竟還要不要計入遺產，就算要計入，又該用哪一個時間點的公告土地現值計算？

高雄國稅局對此解釋，死亡前2年內贈與的財產，原則上應以被繼承人「死亡時」的時價計算。不過，如果贈與的是土地，而且受贈子女在父母死亡前已將土地移轉給第三人，為避免土地增值稅與遺產稅重複課稅，依財政部規定，這塊土地應改以「贈與時」的公告土地現值計算；反之，如果土地仍留在子女名下，則以父母「死亡時」的公告土地現值計算。

舉例來說，假設父親2026年5月死亡，生前曾在2025年2月將名下A、B兩筆土地贈與兒子，當時兩筆土地公告現值分別為310萬元、334萬元，並依法申報繳納40萬元贈與稅。

之後，兒子在2025年12月將A土地出售給第三人，並完成所有權移轉，B土地則繼續留在自己名下。到了父親死亡時，A、B土地公告現值已分別上升至400萬元及420萬元。

此時，兩筆土地雖然都是父親死亡前2年內贈與給兒子，計入遺產的價值卻不一樣。已經賣掉的A土地，因父親死亡前已完成移轉，因此不是按照死亡時的400萬元計算，而是回到贈與時，以公告土地現值310萬元計入遺產；仍留在兒子名下的B土地，則按父親死亡時公告土地現值420萬元計算。

也就是說，同樣是死亡前2年內贈與的土地，不論兒子已經賣掉或仍留在名下，都可能要併入父親遺產，但兩者適用的計價時間點不同。已經轉手的土地看「贈與時」，仍由兒子持有的土地則看「死亡時」，若期間公告土地現值有所變動，最後計入遺產的價值也會跟著不同。

至於贈與時已繳納的40萬元贈與稅及土地增值稅，高雄國稅局表示，連同依規定計算的利息，可以從應納遺產稅額中扣抵，但扣抵金額不得超過贈與財產併入遺產後所增加的應納稅額。