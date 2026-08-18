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普發現金貢獻GDP …專家打問號

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

政府明年將再普發現金1萬元，中央大學經濟系教授吳大任認為，這種作法不失為「AI紅利共享」的一種方式，但應適度考量，若金額過高，恐排擠公共建設及其他重要施政支出，若未來要常態化，最好能搭配排富條款、弱勢加碼等配套，進行總體考量。

另外，普發現金究竟能貢獻多少經濟成長？國發會去年9月曾指出，普發現金1萬元政策，約貢獻GDP成長約0.415個百分點；主計總處去年11月也曾預估，普發現金1萬元，約可貢獻去年第4季經濟成長率約1個百分點。但主計總處官員強調，過去提出的相關數字，主要都是政策實施前的「預估值」，而非事後核算出的實際效果。

另依據中研院經濟所先前公布的「台灣消費者預期與政策反應調查」顯示，普發現金真正轉化為額外消費的幅度並不高。在網路調查部分，截至今年3月，有81.15%消費者花用所領取現金，但僅36.26%用在「原本沒有打算消費的用途」，初步估計邊際消費傾向（MPC）為0.29，相當於政府每花1元，僅創造0.29元的額外新增消費需求。由於兩次普發現金的MPC均遠低於1，中研院經濟所認為，普發現金對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

GDP 普發現金 中央大學

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