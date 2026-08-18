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政府財政大擴張 未來在少子化結構下浮現三隱憂

經濟日報／ 記者 邱琮皓余弦妙
觀察明年總預算編列，包含人口政策、普發現金，財政大幅擴張，未來在少子化結構下，財政結構將日趨脆弱，政府若不能未雨綢繆，財政將面臨多重考驗，將有三大隱憂。 路透
觀察明年總預算編列，包含人口政策、普發現金，財政大幅擴張，未來在少子化結構下，財政結構將日趨脆弱，政府若不能未雨綢繆，財政將面臨多重考驗，將有三大隱憂。 路透

賴清德總統宣布明年再次普發現金1萬元，這已是近五年來，第三度全民普發現金，行政院長卓榮泰強調，這是在財政穩健前提下所做決定，且實質無舉債。

但觀察明年總預算編列，包含人口政策、普發現金，財政大幅擴張，未來在少子化結構下，財政結構將日趨脆弱，政府若不能未雨綢繆，財政將面臨多重考驗，將有三大隱憂。

首先，財政部先前委外研究報告指出，台灣面臨高齡化、少子女化問題夾擊，正悄悄醞釀財政黑洞，由於人口紅利消失，評估中央政府歲入，將從2024年2.9兆元，下降至2070年的1.6兆元，減少45％，且在15年後、約2041年的高推估情境下，中央政府歲入歲出就將出現差短，財政考驗嚴峻。

政府提出人口對策、加碼催生，但能發揮多少功能尚未可知，少子女化仍在失速發展，未來稅收將逐步萎縮，此時卻大舉發放現金，而不用以還債、留作歲計賸餘，對財政形成更大壓力。

其次，今年歲入編列高達3.9兆元，創下史無前例的新高，主要仰賴所得稅、證交稅成長。不過，美國關稅政策尚未塵埃落定，中東情勢仍在且戰且走，經濟前景仍有不少不確定性。

今年企業獲利成長，明年所得稅可望進補，但證交稅收隨市場波動，明年台股是否仍舊強勁仍是未知數。高度成長的歲入編列，在總預算上是亮眼數據，但實際執行若有落差，同樣是對財政一大壓力。

第三，健保、勞保、長照、國民年金等四大基金財務壓力，未來也將因高齡化而放大，以勞保為例，因主要財源來自「在職」勞工保費，預估未來15至64歲工作人口至2070年將減少920萬人，當投保人數下降，保費收入將減少，退休人口增加，老年給付負擔持續擴大，長期面臨財務缺口風險。

截至去年底，勞保潛藏債務已達14兆元，最新精算顯示，將於2031年破產，勞保財務壓力與日俱增。

據最新國債鐘，中央政府債務未償長、短債合計6兆元，平均每人負擔債務25.8萬元。

財政 卓榮泰 普發現金

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