聽新聞
0:00 / 0:00

兒少帳戶條例 不予副署

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院昨（17）日對於立法院通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》、《有線廣播電視法》（黨政軍條款鬆綁），均決議不予副署

行政院發言人李慧芝表示，兩案分別涉及媒體黨政軍投資規範及行政、立法權限等憲政爭議，為避免法律公布施行後產生執法爭議及違憲疑慮，並捍衛憲政秩序，行政院長卓榮泰依憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

針對台灣兒少成長及未來帳戶條例，李慧芝表示，立院以單一補助政策的三讀法案，介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，恐影響行政權行使，因此決定不予副署。

李慧芝指出，賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，行政院已通過計畫，其中，「0至18歲成長津貼」每名兒少每月5,000元，經費已編入明年度中央政府總預算，明年起可直接發放；搭配弱勢兒少發展帳戶，政府採1比1對存，讓兒少從0歲至18歲至少獲得108萬元支持。

李慧芝認為，立法院版本納入企業贊助及民眾自存款項，可能造成富裕家庭存得多、領得多，擴大貧富差距；企業贊助款免稅規定也未明確規範免稅客體及要件，涉及租稅法律原則疑慮。

李慧芝表示，政院將依照既定時程，持續推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，全面建構對育兒家庭的公共式支持。

至於有廣法，李慧芝指出，此次修法涉及黨政軍條款及裁罰對象規定，與行政院先前決定不予副署的《衛星廣播電視法》內容相近，黨政軍投資媒體業者之限制及監理規範應維持一致，才能符合憲法平等原則，否則恐將衍生執法爭議，甚至違憲疑慮，政院決定不予副署。

此前行政院「不副署」法案包括《財政收支劃分法》、反年改、眷改條例、中天條款、立委助理費修法等。

兒少 副署 帳戶

延伸閱讀

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

批政院不副署未來帳戶條例 藍委：沒有最賴皮、只有更賴皮

相關新聞

兒少帳戶條例 不予副署

行政院昨（17）日對於立法院通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》、《有線廣播電視法》（黨政軍條款鬆綁），均決議不予副署。

遺贈稅「大老婆條款」 過頭關

立法院財政委員會昨（17）日初審通過《遺產及贈與稅法》修正案，在朝野共識下，遺產稅「大老婆條款」過關，死亡前二年內贈與配偶及特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，全案送出財委會，不須協商，待立法院三讀。

獨資商號轉讓存貨 要開發票

財政部台北國稅局表示，獨資商號變更負責人時，由於稅法上權利義務主體已換人，原負責人將商號的存貨、機器設備等固定資產移轉給新負責人，視同銷售貨物，必須開立統一發票，並在轉讓日起15日內申報繳納營業稅。

手足特留分刪除 明年2月17日生效

總統令昨（17）日公告攸關「刪除手足特留分」的《民法》第1223條及「民法繼承編施行法」第12條條文修法。依修法條文，明定自公布六個月後施行，法務部表示，修法將自2027年2月17日生效，在施行前，兄弟姊妹特留分仍存在。

房屋拆除 應主動申請免稅

台中市稅務局提醒，不論房屋全部拆除或僅拆除部分面積，都應向房屋所在地的地方稅稽徵機關申報停止課徵房屋稅及註銷或變更房屋稅籍，經確認後，拆除當月起就可免課拆除部分的房屋稅；若忘記申報，恐怕就會多繳稅。

政府財政大擴張 未來在少子化結構下浮現三隱憂

賴清德總統宣布明年再次普發現金1萬元，這已是近五年來，第三度全民普發現金，行政院長卓榮泰強調，這是在財政穩健前提下所做決定，且實質無舉債。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。