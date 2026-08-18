兒少帳戶條例 不予副署

行政院昨（17）日對於立法院通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》、《有線廣播電視法》（黨政軍條款鬆綁），均決議不予副署。

行政院發言人李慧芝表示，兩案分別涉及媒體黨政軍投資規範及行政、立法權限等憲政爭議，為避免法律公布施行後產生執法爭議及違憲疑慮，並捍衛憲政秩序，行政院長卓榮泰依憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

針對台灣兒少成長及未來帳戶條例，李慧芝表示，立院以單一補助政策的三讀法案，介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，恐影響行政權行使，因此決定不予副署。

李慧芝指出，賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，行政院已通過計畫，其中，「0至18歲成長津貼」每名兒少每月5,000元，經費已編入明年度中央政府總預算，明年起可直接發放；搭配弱勢兒少發展帳戶，政府採1比1對存，讓兒少從0歲至18歲至少獲得108萬元支持。

李慧芝認為，立法院版本納入企業贊助及民眾自存款項，可能造成富裕家庭存得多、領得多，擴大貧富差距；企業贊助款免稅規定也未明確規範免稅客體及要件，涉及租稅法律原則疑慮。

李慧芝表示，政院將依照既定時程，持續推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，全面建構對育兒家庭的公共式支持。

至於有廣法，李慧芝指出，此次修法涉及黨政軍條款及裁罰對象規定，與行政院先前決定不予副署的《衛星廣播電視法》內容相近，黨政軍投資媒體業者之限制及監理規範應維持一致，才能符合憲法平等原則，否則恐將衍生執法爭議，甚至違憲疑慮，政院決定不予副署。

此前行政院「不副署」法案包括《財政收支劃分法》、反年改、眷改條例、中天條款、立委助理費修法等。