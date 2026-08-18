獨資商號轉讓存貨 要開發票

財政部台北國稅局表示，獨資商號變更負責人時，由於稅法上權利義務主體已換人，原負責人將商號的存貨、機器設備等固定資產移轉給新負責人，視同銷售貨物，必須開立統一發票，並在轉讓日起15日內申報繳納營業稅。

不少人可能認為，商號名稱沒有改變，只是負責人更換，屬於一般變更登記，不涉及貨物買賣。不過，台北國稅局表示，獨資組織雖以商號名義對外營業，但實際上仍屬個人事業，權利義務主體是獨資經營的自然人，而不是商號本身。

因此，一旦獨資商號更換負責人，等於權利主體從原負責人變成新負責人。如果原負責人同時將原有存貨、固定資產等所有權移轉給新負責人，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，就會被視為銷售貨物，原負責人必須開立統一發票給新商號，並申報繳納營業稅。

舉例來說，小明（化名）將名下獨資經營的A商號讓渡給小華，同時把商號名下價值105萬元的存貨及固定資產一併轉讓。小明就必須依價格開立銷售額100萬元、營業稅額5萬元，合計105萬元的統一發票，買受人則填寫A商號，並交付給小華，同時在轉讓日起15日內申報繳納營業稅。

不過，這筆5萬元營業稅並非完全無法扣抵。國稅局指出，新負責人小華取得原負責人開立的統一發票後，所支付的進項稅額，可依相關規定申報扣抵新商號的銷項稅額。如果商號已經換負責人，卻漏掉開發票程序，也還有補救機會。主動申報並補稅，可免罰。