手足特留分刪除 明年2月17日生效

總統令昨（17）日公告攸關「刪除手足特留分」的《民法》第1223條及「民法繼承編施行法」第12條條文修法。依修法條文，明定自公布六個月後施行，法務部表示，修法將自2027年2月17日生效，在施行前，兄弟姊妹特留分仍存在。

法務部提醒，兄弟姊妹應繼分仍維持不變，若未透過遺囑事先規劃，兄弟姊妹仍能參與遺產分配。

立法院會7月28日三讀通過刪除手足特留分，明定修法自公布六個月後施行。立法院將法案送至總統府後，總統令昨日公告修法，法務部表示，新法實施日期為2027年2月17日當天生效。

法務部指出，新法有六個月緩衝期，在總統公布日起六個月內，若發生繼承事實，仍適用舊法規定。也就是在這段時間去世，手足仍可主張特留分。

法務部強調，新法修正後，兄弟姊妹繼承順位、應繼分維持不變，因此未來新法上路後，若沒有遺囑、也沒有前順位繼承人，兄弟姊妹仍可分產。