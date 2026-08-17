「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

賴清德總統17日以總統令公告攸關「刪除手足特留分」的《民法》第1223條及「民法繼承編施行法」第12條條文修法。根據修法條文明定，將自公布六個月後施行。法務部證實，正式實施日期為2027年2月17日，並提醒，應繼分維持不變，若未透過遺囑事先規劃，兄弟姊妹仍能參與遺產分配。

隨著社會變遷，兄弟姊妹成年後多已各自經濟獨立，甚至情感疏離，過去卻因血緣關係而有「特留分」保障，引發爭端。民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除手足特留分，獲得許多回響，法務部、各黨立委紛紛提出修法。

立法院會7月28日三讀通過立委提案修正《民法》第1223條、民法繼承編施行法增訂第12條，刪除手足特留分，明定修法自公布六個月後施行。等待立法院將法案送至總統府後，總統統令於8月17日公告修法。法務部證實，正式實施日期為2027年2月17日當天起算。

法務部表示，立院三讀刪除兄弟姊妹特留分，與法務部修法版本一致，主要因應現代社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹關係已不如以往緊密，為回應社會期待，酌予放寬對遺囑人遺囑自由之限制。

法務部指出，新法有六個月緩衝期，在總統公布日起六個月內，若發生繼承事實，仍適用舊法規定。也就是在這段時間去世，手足仍可主張特留分。

法務部強調，新法修正後，兄弟姊妹繼承順位、應繼分維持不變，因此未來新法上路後，若沒有遺囑、也沒有前順位繼承人，兄弟姊妹仍可分產。

至於先前法務部所提草案，包含「特別貢獻制」、「遺產酌給制」等兩大配套，並未在此次修法中通過。法務部表示，後續將持續溝通，續推兩大配套修法，讓繼承法制更加完善。

根據法務部草案，「特別貢獻制度」是指，若對被繼承人事業提供勞務或為財產上給付、對被繼承人療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加，有特別貢獻者，該特別貢獻價額，應在遺產分割時，加入該繼承人應繼分中。

兄弟姊妹特留分規定將於六個月後正式走入歷史，專家提醒，修法後單身、頂客族是影響最深的兩大族群，遺囑將扮演更重要角色，應超前部署、及早安排遺囑規劃。