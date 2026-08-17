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友邦貝里斯、史瓦帝尼等7國財稅官員來台參加 國際租稅班今正式開課

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部財政人員訓練所籌辦國際租稅班(The International Taxation Academy, ITA)迄今已邁入第42期，17日正式展開為期2周課程，將聚焦全球最低稅負制及全球稅收政策評估，邀集國內外租稅專家授課，吸引來自7國友邦的財稅官員及國內40餘位財稅人員、學校師生參訓。透過專業課程、案例研析及分組討論，強化國際租稅實務交流。

今年安排的課程主題為「全球最低稅負制 (Global Minimum Tax)」及「全球從業人員的稅收政策評估：經濟學原理與實際應用(Tax Policy Evaluation for Global Practitioners: Economic Principles and Real World Applications)」，第1周由資誠會計師事務所香港稅務申報與策略主持會計師Jesse Kavanagh與台灣全球稅務及移轉訂價服務主持會計師曾博昇共同講授，第2周講座為美國艾克朗大學經濟系榮譽教授暨經濟與商業研究中心主任Mike Nelson；透過專業學者專家詳盡地解說、案例研析與分組討論，有助學員充分理解，並結合理論與實務。

本期國際租稅班學員組成多元，外國學員分別來自為貝里斯、史瓦帝尼、奈及利亞、聖克里斯多福及尼維斯、羅馬尼亞、菲律賓及亞美尼亞共7國友邦財稅官員，國內學員則由財政部國際財政司、綜合規劃司、賦稅署、關務署、五區國稅局、台北市稅捐稽徵處、新北市政府稅捐稽徵處、桃園市政府地方稅務局、台中市政府地方稅務局、高雄市稅捐稽徵處派員參訓，計40餘位本國學員，此外，國立台灣大學及國立台北商業大學亦推薦會計與財稅系學生共同參與。

除專業課程外，財訓所還特別安排參訪海關博物館、台北101觀景台、故宮博物院、北海岸一日遊、品嚐傳統美食與夜市小吃等在地歷史文化活動，讓外國學員能更認識臺灣；財訓所舉辦之國際租稅班，多年來已成為匯聚國內外財稅人員深度交流、促進租稅專業合作一重要平台。

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