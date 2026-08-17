新聞中的法律／公司設立必修的四堂課

藝人詹姆士副業品牌「詹醬」近日登上新聞版面：檢方起訴指出，公司設立時向他人借款200萬元存入帳戶充當股款，登記完成後隨即返還，等於沒出一毛錢；Youtuber眾量級Andy與家寧拆夥糾紛一審宣判，家寧妨害電腦使用獲判無罪，但其家人則分別因業務侵占、背信等罪判刑。

這兩則新聞指向同一件事：開公司不簡單。據長期處理公司股東糾紛案件經驗，整理以下四堂必修課。

第一堂課，資本額要玩真的。公司法第9條規定，公司應收股款，股東未實際繳納而用申請文件表明收足，或繳納後將股款發還、任由股東收回，負責人可處五年以下有期徒刑、甚至併科最重250萬元罰金。

「先借錢驗資、登記完還人」在中小企業流傳已久，很多老闆以為只是作帳技巧，但實際是犯罪：設立時如此，增資後抽回股款也一樣。且嚴重者甚至有公司登記被撤銷的可能。

第二堂課：借名掛名，兩頭都討不到好處。實務上常有實質創辦人不願曝光，找親友掛名當負責人，又只想以有限公司架構彈性營運。但想藏的人要知道：有限公司章程依公司法第101條應載明「全體股東姓名」，而依第393條，公司登記事項任何人都能上網查詢，章程也能向主管機關申請查閱（線上查閱才須公司同意），最終人頭其實藏不住。

且依第8條第3項，實質上執行董事業務或實質控制公司人事、財務、業務經營並實質指揮董事的人，最終仍與董事同負法律責任。

反過來，答應掛名的人更要清醒：「我只是掛名」的切結書只對內有效。國稅局、勞工局、檢調、銀行與債權人只認登記，欠稅限制出境、勞檢罰鍰、刑事偵辦，第一個找的都是登記負責人，公司法並要求負責人對外與公司連帶賠償。切結書唯一的功能是事後向實際經營者求償，但對方拿不出錢時，它就是一張紙。

答應之前先問一題：為什麼是你掛？若目的是規避停權、特許資格或競業禁止，整個安排可能自始無效。

第三堂課：法律上並沒有乾股的制度。「你來幫忙，算你一成乾股」、「我是創業顧問，我加入你們，只要10%股份」這些都是創業對話常出現語彙。但有限公司資本依公司法第100條應由股東全部繳足，不出錢而登記為股東，正是第一堂課的虛偽出資；至於勉強改以「勞務」抵充出資，現行法只對閉鎖性股份有限公司有限度開放。

真想給股份，走得通的路是贈與資金由對方實際出資，或移轉自己名下持股，並把條件白紙黑字寫下來。

第四堂課：公司沒有退夥制度。民法上的合夥，合夥人原則上得聲明退夥、結算取回出資；公司則否，錢一旦繳作資本，股東不能要求公司退還，有限公司股東想轉讓出資離場，還須其他股東表決權過半數同意，若是董事更須三分之二以上同意。

因此股東間權利義務要在進場前講清楚，特別是退場機制，誰用什麼價格買回、多久內完成都寫進股東協議。眾量級案就是活教材：一起打拚時沒有事先安排，感情生變、拆夥時頻道與公司帳務就從家務事變刑事案件。畢竟拆夥條件在感情好的時候談，永遠比撕破臉後便宜。

公司登記的每一個名字、每一筆錢，法律都當真，最好的健檢時機點，就是簽字送件前，已開公司的，就是現在。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）