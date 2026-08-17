地價稅報繳 要看過戶日

年底前打算出售土地的民眾注意了，當年度地價稅到底由賣方或買方負擔，關鍵不是簽約日，也不是交屋日，而是在「納稅義務基準日」（即8月31日）是否完成過戶。

此外若土地符合自用住宅等優惠稅率或減免資格，則要記得在9月22日前提出申請，今年期地價稅才能適用。

台中市稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當天土地登記簿記載為土地所有權人，就必須負責繳納當年度11月開徵的全年地價稅。

換句話說，只要在8月31日前完成土地所有權移轉登記，今年整年地價稅便由新地主負責；若9月1日後才完成過戶，則由舊地主負責繳納。