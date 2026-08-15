祖父留下房產、股票和2輛車 2孫竟要拋棄繼承…法官不准

新竹陳姓兄妹的祖父今年過世，留下存款、房屋持分、股票及汽車，且清單顯示債務為0元，2名年滿7歲的兄妹由父母同意向法院聲明拋棄繼承。新竹地院認為，遺產價值高於債務，拋棄繼承反讓未成年人失去財產利益，裁定駁回。

裁定指出，被繼承人張男於今年3月4日死亡，陳姓兄妹為張男的孫子女，屬第一順位繼承人。2人均為年滿7歲的未成年人，法定代理人在張男死亡後3個月內，同意2人向法院聲明拋棄繼承，並提出切結書等相關資料。

法官調查，張男的金融遺產參考清單顯示，名下尚有存款6萬4457元、投資1316元，債務則為0元；遺產稅財產參考清單另列有台中市一處房屋的4分之1持分、國票金控投資及2輛汽車。從形式上觀察，張男留下的遺產價值仍高於債務。

法官指出，未成年子女因繼承取得的財產屬於其特有財產，父母若非為子女利益，不得替未成年子女拋棄繼承。雖然拋棄繼承原則上屬非訟事件，法院以形式審查為主，但涉及未成年人利益時，仍應調查法定代理人同意拋棄繼承，是否確實符合子女利益。

法官說明，現行法律採「限定責任」，繼承人對被繼承人的債務，原則上僅以繼承所得遺產為限負清償責任。即使日後發現張男還有未清償債務，陳姓兄妹未拋棄繼承，也不必拿自己的財產無限清償；若遺債超過遺產價值，其繼承所得最小值也只是零。

法官認為，目前張男遺產價值高於已知債務，父母若同意2名未成年子女拋棄繼承，反而會讓孩子喪失原本可能取得的財產，明顯不利於未成年人，因此認定2人的拋棄繼承聲明於法不合，予以駁回。