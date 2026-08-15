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信用卡繳稅大戶 單筆逾25億

經濟日報／ 記者朱漢崙／台北報導

聯合信用卡中心昨（14）日發布最新的信用卡繳納綜合所得稅樣態分析，其中，超大戶最高刷卡繳稅金額超過25億元，占比僅1%的繳稅大戶則貢獻了52.44%金額，反映國內的所得分布K型化。

聯卡中心分析頂尖繳稅族群發現，今年信用卡繳稅金額排名前1%的「繳稅大戶」，門檻達250萬元以上，最高繳稅金額更超過25億元。

這群僅占整體1%的繳稅大戶，其繳稅金額占整體52.44%，超過其餘99%納稅人的繳稅總和，反映繳稅大戶對整體稅額具有重要的貢獻。

值得注意的是，65歲以上族群雖然繳稅筆數僅占2.72%，繳稅金額占比卻達22.22%，平均單筆繳稅金額更高達約147.5萬元，居所有年齡層之冠，部分高齡納稅人即使已屆退休年齡，仍可能透過企業經營、專業活動或長期累積的資產所得，展現較高的納稅能力。

信用卡 繳稅

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