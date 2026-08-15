連9年調升！基本生活費估增7,000元 明年報稅適用

行政院主計總處昨（14）日公布2025年「每人可支配所得中位數」為36.7萬元，依此推估，今年每人基本生活費可望調升至22萬元，較去年的21.3萬元增加7,000元，連續第九年調高，明年5月申報綜所稅即可適用，初估逾200萬戶受惠，且多口之家可望有感省稅。

主計總處每年公布當年度家庭收支調查，其中「每人可支配所得中位數」乘上60%即為「基本生活費」，代表每人維持基本生活所需的費用，依納保法規定，基本生活費不課稅。

基本生活費調升重點

基本生活費是按「人頭數」計算，納稅義務人、配偶及受扶養親屬都可計入，因此家庭人口數越多，基本生活費總額越高，也越有機會產生基本生活費差額，享有額外減稅利益。

若以夫妻及二名未成年子女的四口之家試算，單就基本生活費調升來看，明年報稅可多扣2.8萬元；若家庭綜合所得淨額落在61萬元以下、適用5%稅率，可望省稅1,400元；若家庭綜合所得淨額介於61萬元至138萬元、適用12%稅率，則可望省稅約3,360元。實際基本生活費金額與受惠人數，以財政部年底公告為準。

明年5月申報2026年度綜合所得稅時，每名未成年子女免稅額也將由10.1萬元提高至15.15萬元，增加5.05萬元。不過，免稅額本身也是基本生活費差額的比較項目，因此兩項減稅利益不能直接相加，實際可扣除金額仍須依家庭申報情況計算。

至於沒有扶養親屬的單身小資族，由於免稅額10.1萬元加上標準扣除額13.6萬元，合計已達23.7萬元，高於目前基本生活費，通常不會產生基本生活費差額，並非這波的主要受惠族群。

納保法自2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元、2018年每人17.1萬元、2019年每人17.5萬元、2020年每人18.2萬元、2021年每人19.2萬元、2022年每人19.6萬元、2023年每人20.2萬元、2024年每人20.9萬元、2025年每人21.3萬元、2026年每人22.0萬元，連續九年調高。