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轉投資海鷗冠軍未提供財報遭會計師出具保留意見 冠軍：8月底補件
冠軍建材（1806）14日公告第2季財務報告會計師核閱結果，因未能及時取得轉投資海鷗冠軍最新財務資料，致無法依國際會計準則第28號「採用權益法之投資」完成認列及衡量，因此會計師對第2季合併財報出具保留結論。
冠軍建材表示，海鷗冠軍已回函承諾8月26日提供第2季營運及財務資料，取得後將立即提供會計師核閱，並據此更新第2季財報核閱意見。
會計師指出，冠軍建材截至今年6月底對海鷗冠軍採權益法投資帳面餘額達3.647億元，由於未取得最近期財務報表，無法依規定認列及衡量該項投資，以及今年第2季應認列的關聯企業及合資損益份額。這也是本次保留結論的主要原因。
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