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夫妻贈與去年飆新高1.585萬棟 專家：節稅是最大誘因

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
內政部統計，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高。聯合報系資料照
內政部統計，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高。聯合報系資料照

近期夫妻間贈與不動產話題引發熱議，「配偶贈與」節稅操作再受關注。內政部統計，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，夫妻贈與最常見動機是節稅，移轉配偶可適用土增稅一生一次優惠。夫妻間贈與不動產每年都有上萬件移轉，除了實質把不動產過戶給對方的情形外，最常見的就是屋主已經用過土增稅一生一次優惠。

他分析，當夫妻有出售不動產的需求，又面臨20%以上稅率時，若算一算過戶到配偶名下再出售、適用配偶一生一次的土增稅10%稅率較為划算，就會產生類似的移轉再出售節稅行為。

曾敬德表示，雖然說夫妻間談錢傷感情，但為避免日後關係生變，最好雙方可以有共識在財產登記分配的部分，隨一些長輩贈與、夫妻贈與後續發生一些事件，也會讓國人意識到有些專業知識不可輕忽，也可以多問問專業人士減少發生紛爭的機會。

「配偶贈與」節稅操作再受關注。內政部統計，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高。信義房屋提供
「配偶贈與」節稅操作再受關注。內政部統計，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高。信義房屋提供

節稅 夫妻 土增稅

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