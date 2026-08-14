大戶最高刷卡繳稅金額逾26億 1%大戶包辦過半稅額反映國內所得K型化

聯合信用卡中心今日發布最新的信用卡繳納綜合所得稅樣態分析，大戶最高刷卡繳稅金額超過25億元，占比僅1%的繳稅大戶貢獻了52.44%金額，反映國內的所得分布K型化。另外，65歲以上的族群平均單筆繳稅金額居全體年齡層之冠；新竹市繳稅大戶筆數占全國比重接近10%，排名第一。

聯卡中心分析頂尖繳稅族群，2026年信用卡繳稅金額排名前1%的「繳稅大戶」，門檻達250萬元以上，最高繳稅金額更超過25億元。這群僅占整體1%的繳稅大戶，其繳稅金額卻占整體52.44%，超過其餘99%納稅人的繳稅總和，反映繳稅大戶對整體稅額具有重要的貢獻。

值得注意的是，65歲以上族群雖然繳稅筆數僅占2.72%，繳稅金額占比卻達22.22%，平均單筆繳稅金額更高達約147.5萬元，居所有年齡層之冠，部分高齡納稅人即使已屆退休年齡，仍可能透過企業經營、專業活動或長期累積的資產所得，展現較高的納稅能力，隨著我國人口結構逐漸高齡化，高齡族群在整體稅收中的影響力，將更加受到重視。

今年另一項值得關注的現象，是AI經濟動能浮現，科技產業聚落繳稅實力持續提升。科技產業聚落的特色，在繳稅大戶中更加顯著。2026年新竹市繳稅大戶筆數占全國9.20%、排名第一，新竹縣竹北市以7.27%排名第二；若以繳稅金額觀察，新竹市同樣以8.84%排名全國第一；台北市大安區及中山區則分居第二、三名。整體而言，繳稅大戶除集中於新竹科技產業聚落外，也高度分布於台北市主要精華區域。

依持卡人帳單地址觀察，台北市繳稅總額仍以占全國34.44%居首；但新竹市平均單筆繳稅金額達42.2萬元，排名全國第一，且大幅超越第二名台北市的34.5萬元，新竹縣亦以33.1萬元居第三；新竹市及新竹縣繳稅總額合計占全國16.41%，已與新北市的16.92%相近。

信用卡繳稅金額占整體綜所稅稅收比重更達83.92%，較去年提高3.26個百分點，信用卡持續穩居國人繳納綜所稅的最重要支付工具。

若從繳稅金額級距來看，繳稅5萬元以下者占整體筆數約四分之三，但繳納金額合計僅占5.57%；相較之下，繳稅10萬元以上的高額繳稅族群，筆數僅占16.82%，繳稅金額卻占整體91.01%，呈現少數高額繳稅族群支撐主要稅額的集中現象。

結果顯示，2026年信用卡繳稅金額達2,700.1億元、繳稅筆數約153萬筆，分別較2025年成長23.6%及9.3%，雙雙創下歷史新高；其中，2026年信用卡繳稅平均單筆金額約17.7萬元，金額中位數約1.51萬元，平均值約為中位數的11.7倍，凸顯少數高額繳稅族群對整體平均繳稅金額具有明顯拉升作用。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，近年隨著數位科技發展及民眾支付習慣改變，非現金支付已逐步融入日常生活，從購物、餐飲、交通到政府規費及稅款繳納，支付場景日益多元。

呂蕙容認爲，2026年信用卡繳納綜所稅金額及筆數雙創歷史新高，信用卡繳稅金額占整體綜所稅稅收接近八成五，信用卡不僅是重要的日常消費工具，也是民眾便利繳納稅款的重要支付方式。

進一步比較2025年與2026年各地區繳稅情形，台北市、新北市及桃園市三大北部都會區的繳稅金額占比雖較前一年下降，但實際繳稅金額仍成長約19.3%，並非繳稅規模衰退，而是其他地區成長速度相對更快，其中具有科技產業聚落的地區成長尤其明顯。從信用卡繳稅資料的區域變化，也可觀察我國產業發展及所得結構的變化。

從年齡觀察，45至55歲及55至65歲族群是信用卡繳納綜所稅的主要來源，合計貢獻逾五成稅額。此年齡區間多處於職涯成熟階段，所得及資產累積相對較高，因此成為信用卡繳納綜所稅的主要支柱。

性別方面，男性仍是信用卡繳稅的主要族群，繳稅金額占比逾六成，平均單筆繳稅金額約21萬，亦高於女性的14.4萬元。相較於繳稅筆數，男女在繳稅金額上的差距更為明顯，尤其在組成家庭後，多數仍以男性進行信用卡繳稅。

教育程度方面，數據則呈現繳稅金額越高，碩、博士學歷者占比越高的現象。在10萬元以上高額繳稅級距中，持碩士及博士學歷者，繳稅金額及筆數占比均接近整體一半。

從年齡進一步觀察，65歲以上族群占繳稅大戶筆數21.60%，繳稅金額占比卻達35.19%，為各年齡層最高。性別方面，繳稅大戶仍以男性居多，但女性大戶平均單筆繳稅金額高達998.5萬元，高於男性的912.5萬元，展現女性繳稅大戶的經濟實力。

聯卡中心董事長桂先農表示，信用卡交易數據可用於分析民眾生活、產業發展及經濟變化；從此次信用卡繳納綜所稅的分析可以看出，AI、半導體及高科技產業持續發展，對企業獲利與所得成長帶來的經濟動能，也逐步反映在不同地區的繳稅樣貌。