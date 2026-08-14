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減稅小確幸又來了！基本生活費可望調升至22萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。示意圖。圖／AI生成
實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。示意圖。圖／AI生成

行政院主計總處14日公布2025年「每人可支配所得中位數」為36.7萬元，依此推估，今年每人基本生活費可望調升至22.0萬元，較去年的21.3萬元增加7千元，連續第9年調高，明年5月申報綜所稅即可適用，多口之家受惠較明顯。

主計總處每年都會公布當年度家庭收支調查，其中「每人可支配所得中位數」乘上60%即為「基本生活費」，代表每人維持基本生活所需的費用，依納保法規定，基本生活費不課稅。

基本生活費是按「人頭數」計算，納稅義務人、配偶及受扶養親屬都可計入，因此家庭人口數越多，基本生活費總額越高，也越有機會產生基本生活費差額，享有額外減稅利益。

若以夫妻及2名未成年子女的四口之家試算，在其餘條件不變下，單就基本生活費調升來看，明年報稅可多扣2.8萬元；若家庭綜合所得淨額落在61萬元以下、適用5%稅率，可望省稅1,400元；若家庭綜合所得淨額介於61萬元至138萬元、適用12%稅率，則可望省稅約3,360元。不過，實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。

另外，明年5月申報2026年度綜合所得稅時，每名未成年子女免稅額也將由10.1萬元提高至15.15萬元，增加5.05萬元。不過，免稅額本身也是基本生活費差額的比較項目，因此兩項減稅利益不能直接相加，實際可扣除金額仍須依家庭申報情況計算。

至於沒有扶養親屬的單身小資族，由於免稅額10.1萬元加上標準扣除額13.6萬元，合計已達23.7萬元，高於目前基本生活費，因此通常不會產生基本生活費差額，並非這波基本生活費調高的主要受惠族群。

納保法自2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元、2018年每人17.1萬元、2019年每人17.5萬元、2020年每人18.2萬元、2021年每人19.2萬元、2022年每人19.6萬元、2023年每人20.2萬元、2024年每人20.9萬元、2025年每人21.3萬元、2026年每人22.0萬元，連續9年調高。

減稅 基本生活費 小確幸

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