夫妻贈與去年1.5萬件創新高 專家：多是為了節省這項稅

陳幸妤贈與趙建銘店面診所，讓夫妻間贈與成為熱門話題。信義房屋統計內政部資料，去年夫妻贈與建物移轉登記達1.585萬棟創歷史新高，近10年平均每年1.36萬棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，夫妻贈與最常見動機是節稅，移轉配偶可適用土增稅一生一次優惠。

他表示，夫妻間贈與不動產每年都有上萬件移轉，除了實質把不動產過戶給對方的情形外，最常見的就是屋主已經用過土增稅一生一次優惠，當有出售不動產的需求、面臨20%以上稅率時，若算一算過戶到配偶名下再出售、適用配偶一生一次的土增稅10%稅率較為划算，就會產生類似的移轉再出售節稅行為。

統計顯示，一般贈與數量高峰在2015年，當年高達4.1萬件，可能與2016年房地合一稅即將上路有關係，而夫妻贈與的數量則是從2023開始增加到每年1.5萬棟，當時也是房市景氣較佳與交易量增加的時候，2024也達高1.584萬，最高峰出現在2025年的1.585萬棟，今年上半年夫妻贈與則是6768棟。

曾敬德表示，雖然說夫妻間談錢傷感情，但為避免日後關係生變，最好雙方可以有共識在財產登記分配的部分，隨一些長輩贈與、夫妻贈與後續發生一些事件，也會讓國人意識到有些專業知識不可輕忽，也可以多問問專業人士減少發生紛爭的機會。