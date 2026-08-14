房子送人還扛房貸 專家：陳幸妤犯了全台灣人容易犯的錯

前總統陳水扁女兒陳幸妤把店面贈與趙建銘，結果離婚時不能分產，還得扛房貸，引發各界討論，韾傳不動產智庫發言人何世昌表示，陳幸妤犯了全台灣人容易犯的錯。

他表示，陳幸妤把房子贈與前夫而自己背貸款，這件事很多夫妻都會做。尤其「囤房稅」課徵與名下第二屋、第三屋「限貸令」實施以後，夫妻間贈與房產情況更為常見。

把房子送給愛人沒有問題，但問題是愛人可能離你而去。陳幸妤犯的第一個錯誤是，誤以為贈與先生的房子屬於夫妻「法定財產」，離婚後仍可以拿回一半。

事實上，有幾樣財產並不屬於「法定財產」，不可列入「夫妻財產差額分配」。

一、可證明的婚前財產。

二、婚內繼承、贈與所得財產，包括不動產與不動產。

三。賠償款或撫慰金。常見的是工傷賠償款，屬於個人財產。

何世昌表示，夫妻二人婚內共同購買的房產登記在妻子人名下，妻子若在婚內將房屋贈與給先生，這間房子就從夫妻的「法定財產」變成先生的個人財產。夫妻離異後進行「夫妻財產差額分配」時，就不能計入這間房產。

陳幸妤犯下的第二個錯誤，是房產贈與方式。她採用的是「無償贈與」，只把店面送給前夫，房貸還掛在自己名下。

贈與房產時，怎麼做對贈與者比較有利呢？

1.「贈與附有負擔」，最常見的作法是把房產、房貸一併移轉給受贈人；這麼做的優點是可以省稅，因為贈與稅計算方式為財產扣除債務的「贈與淨額」。

例如贈與的房產是500萬元，並附有350萬元房貸，不計稅金的情況下，贈與淨額為150萬元。雖然夫妻免贈與稅，但若是父母贈與子女便可省下贈與稅。

2.「附有負擔之贈與」，雙方約定贈與房產附帶其他條件，比如說「必須維持婚姻存續」、「子女必須孝順父母」（羅列孝順內容與定義）等等條件。倘若受贈人違反附帶條件，贈與人可以收回房產。

父母、爺奶若送晚輩房子時比較常見，長輩通常會要求子女與孫輩要盡孝（盡孝條件最好逐條寫清楚）、或同意自己住在房子裡直至終老，以及長輩離世前不得出售房屋等條件。

何世昌表示，法律不是保護好人，而是保護懂法律的人。台灣離婚率很高，不管你有沒有房子、有沒有打算結婚，法律規範略懂一下總是好事。