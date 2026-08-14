聽新聞
0:00 / 0:00

遺贈稅大老婆條款訂回溯機制 防止「金蟬脫殼」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

《遺產及贈與稅法》新增「大老婆條款」，並訂定回溯規定，直接從憲法法庭判決公告日後到新法施行前，一律適用新法。據了解，財政部之所以有這樣的設計，是為了避免納稅人「金蟬脫殼」，趁法律空窗期仿效「大老婆」拋棄繼承，影響國家稅收及租稅公平。

新法通常不溯及既往，但此番遺贈稅法修法，卻特別針對「大老婆條款」設計回溯機制，就是要告訴「大老婆們」，現在想如法炮製已經來不及了。

據了解，在憲法法庭公布判決後，確實有民眾試圖透過拋棄繼承，省下一筆大額稅款，財政部除了在修法前，已經先以解釋函令回應判決，在修法草案中，也回溯適用，防堵有心人士將之視為避稅巧門。

機制 稅收 財政部

延伸閱讀

陳國樑／減稅放送 賺了誰？虧了誰？

防堵新興犯罪 政院修法將虛擬資產、第三方支付納洗錢防制

政院：追加預算納國防、社福津貼　總預算三讀後說明

洗錢防制法翻修 罰則加重

相關新聞

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 留意三稅事

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘傳出離婚消息，受到外界關注。雖兩人離婚後如何處理財產，外界不得而知，但對一般夫妻來說，離婚除監護權、贍養費等問題，婚後累積的財產如何分配，也可能牽涉契稅、土增稅、贈與稅等稅負議題。

房屋出租當社宅 免營業稅

職業房東當公益出租人，不代表租金收入一定免營業稅。財政部中區國稅局提醒，營業人將住宅出租供依法興辦的社會住宅使用，且符合《住宅法》規定用途，取得的租金收入可免徵營業稅。

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 專家兩招建議

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實已離婚，掀起話題。專家指出，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，實務上常見兩招，包括離婚前先協調透過贈與完成財產移轉、涉及其他親人共同持有時先統合產權，讓離婚分產能化繁為簡。

遺贈稅大老婆條款 有共識

立法院財政委員會下周將審查《遺產及贈與稅法》「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，朝野立委加上政院共14版本，對於修法共識高，預料有望順利通過初審。

遺贈稅大老婆條款訂回溯機制 防止「金蟬脫殼」

《遺產及贈與稅法》新增「大老婆條款」，並訂定回溯規定，直接從憲法法庭判決公告日後到新法施行前，一律適用新法。據了解，財政部之所以有這樣的設計，是為了避免納稅人「金蟬脫殼」，趁法律空窗期仿效「大老婆」拋棄繼承，影響國家稅收及租稅公平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。