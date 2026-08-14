遺贈稅大老婆條款訂回溯機制 防止「金蟬脫殼」

《遺產及贈與稅法》新增「大老婆條款」，並訂定回溯規定，直接從憲法法庭判決公告日後到新法施行前，一律適用新法。據了解，財政部之所以有這樣的設計，是為了避免納稅人「金蟬脫殼」，趁法律空窗期仿效「大老婆」拋棄繼承，影響國家稅收及租稅公平。

新法通常不溯及既往，但此番遺贈稅法修法，卻特別針對「大老婆條款」設計回溯機制，就是要告訴「大老婆們」，現在想如法炮製已經來不及了。

據了解，在憲法法庭公布判決後，確實有民眾試圖透過拋棄繼承，省下一筆大額稅款，財政部除了在修法前，已經先以解釋函令回應判決，在修法草案中，也回溯適用，防堵有心人士將之視為避稅巧門。