遺贈稅大老婆條款 有共識

立法院財政委員會下周將審查《遺產及贈與稅法》「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，朝野立委加上政院共14版本，對於修法共識高，預料有望順利通過初審。

此次修法源自憲法法庭2024年判決，案例是一名「大老婆」在丈夫死亡前二年獲贈高額財產，在老公去世後，她拋棄繼承，將所有遺產稅責任留給老公的非婚生子女，被稱為「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為，高額稅單落在未拋棄繼承的其他特定受贈人，針對受贈人面臨「拿不到財產卻要繳巨額遺產稅」的不合理現象宣告違憲，要求財政部兩年內提出修法。

朝野立委已陸續提出修法版本，行政院會上月也通過政院版，目前共計14案待審，多數版本雷同。