聽新聞
0:00 / 0:00

房屋出租當社宅 免營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

職業房東當公益出租人，不代表租金收入一定免營業稅。財政部中區國稅局提醒，營業人將住宅出租供依法興辦的社會住宅使用，且符合《住宅法》規定用途，取得的租金收入可免徵營業稅。

不過若只是將住宅出租給符合租金補貼資格的房客，即使具有公益出租人身分，也不屬於依法興辦的社會住宅，無法適用這項營業稅優惠。

中區國稅局表示，為鼓勵住宅所有權人將房屋投入社會住宅使用，《住宅法》提供營業稅優惠。住宅所有權人將住宅出租供主管機關或民間依規定興辦社會住宅，並在社宅營運期間作為居住、長期照顧、身心障礙服務、托育服務或幼兒園使用，取得的租金收入可免徵營業稅。

不過，並非只要出租住宅具有政策照顧性質，就能適用免稅規定，關鍵仍在於是否屬於依《住宅法》規定興辦的社會住宅，以及實際用途是否符合規定。

舉例來說，公益出租人若有設置固定營業場所、具備營業牌號，或僱用人員協助處理房屋出租事務等情形之一，就應辦理稅籍登記並課徵營業稅。此時即使房屋出租給符合租金補貼申請資格的房客，仍不等於該住宅屬於依法興辦的社會住宅，因此租金收入不能適用免徵營業稅。

國稅局提醒，從事住宅出租的營業人應先確認自己的出租型態及房屋用途是否符合免稅規定，避免誤認具有公益出租人身分就能免繳營業稅。

若自行發現不符合免稅規定，只要在未經檢舉、稅捐機關或財政部指定調查人員開始調查前，主動補申報並補繳所漏稅款及利息，符合規定者可免予處罰。

營業稅 社宅 房屋

延伸閱讀

公益出租享優稅 兩個注意

女兒特地請假遷戶籍優稅差點飛了！稅務局揭這條件不符合

桃園可負擔住宅網路調查｜不能出租、不能自由轉售 4項限制接受度逾88%

同性婚姻家庭享房屋稅自住優惠 台南促修租稅規定獲中央採納　

相關新聞

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 留意三稅事

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘傳出離婚消息，受到外界關注。雖兩人離婚後如何處理財產，外界不得而知，但對一般夫妻來說，離婚除監護權、贍養費等問題，婚後累積的財產如何分配，也可能牽涉契稅、土增稅、贈與稅等稅負議題。

房屋出租當社宅 免營業稅

職業房東當公益出租人，不代表租金收入一定免營業稅。財政部中區國稅局提醒，營業人將住宅出租供依法興辦的社會住宅使用，且符合《住宅法》規定用途，取得的租金收入可免徵營業稅。

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 專家兩招建議

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實已離婚，掀起話題。專家指出，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，實務上常見兩招，包括離婚前先協調透過贈與完成財產移轉、涉及其他親人共同持有時先統合產權，讓離婚分產能化繁為簡。

遺贈稅大老婆條款 有共識

立法院財政委員會下周將審查《遺產及贈與稅法》「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，朝野立委加上政院共14版本，對於修法共識高，預料有望順利通過初審。

遺贈稅大老婆條款訂回溯機制 防止「金蟬脫殼」

《遺產及贈與稅法》新增「大老婆條款」，並訂定回溯規定，直接從憲法法庭判決公告日後到新法施行前，一律適用新法。據了解，財政部之所以有這樣的設計，是為了避免納稅人「金蟬脫殼」，趁法律空窗期仿效「大老婆」拋棄繼承，影響國家稅收及租稅公平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。