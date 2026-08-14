房屋出租當社宅 免營業稅

職業房東當公益出租人，不代表租金收入一定免營業稅。財政部中區國稅局提醒，營業人將住宅出租供依法興辦的社會住宅使用，且符合《住宅法》規定用途，取得的租金收入可免徵營業稅。

不過若只是將住宅出租給符合租金補貼資格的房客，即使具有公益出租人身分，也不屬於依法興辦的社會住宅，無法適用這項營業稅優惠。

中區國稅局表示，為鼓勵住宅所有權人將房屋投入社會住宅使用，《住宅法》提供營業稅優惠。住宅所有權人將住宅出租供主管機關或民間依規定興辦社會住宅，並在社宅營運期間作為居住、長期照顧、身心障礙服務、托育服務或幼兒園使用，取得的租金收入可免徵營業稅。

不過，並非只要出租住宅具有政策照顧性質，就能適用免稅規定，關鍵仍在於是否屬於依《住宅法》規定興辦的社會住宅，以及實際用途是否符合規定。

舉例來說，公益出租人若有設置固定營業場所、具備營業牌號，或僱用人員協助處理房屋出租事務等情形之一，就應辦理稅籍登記並課徵營業稅。此時即使房屋出租給符合租金補貼申請資格的房客，仍不等於該住宅屬於依法興辦的社會住宅，因此租金收入不能適用免徵營業稅。

國稅局提醒，從事住宅出租的營業人應先確認自己的出租型態及房屋用途是否符合免稅規定，避免誤認具有公益出租人身分就能免繳營業稅。

若自行發現不符合免稅規定，只要在未經檢舉、稅捐機關或財政部指定調查人員開始調查前，主動補申報並補繳所漏稅款及利息，符合規定者可免予處罰。