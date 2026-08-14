陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 專家兩招建議

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實已離婚，掀起話題。專家指出，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，實務上常見兩招，包括離婚前先協調透過贈與完成財產移轉、涉及其他親人共同持有時先統合產權，讓離婚分產能化繁為簡。

陳幸妤與前夫趙建銘名下房產受到關注。謄本資料顯示，位於台南中西區「誠美樸真」一樓的兆福脊椎骨科診所，2020年以6,000萬元成交，隔年該店面以「配偶贈與」登記在趙建銘名下。另外，台南兩戶產權，最初由陳幸妤與三名小孩共同持有，但去年全部轉給陳幸妤，由陳單獨持有。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，若資產涉及與子女或其他親友共同持有，離婚時更需謹慎處理，這種情況下，可將持有狀況分散的不動產所有權先統合到一人身上，使產權統一，於後續分產討論時會相對單純。

由於配偶贈與免徵贈與稅，可一次將所有要分配的資產處置完畢，因此部分案例會在還保持婚姻狀態時，先協調好資產分配，採取配偶贈與的方式完成財產移轉。