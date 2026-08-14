聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 專家兩招建議

經濟日報／ 記者游智文／台北報導

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實已離婚，掀起話題。專家指出，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，實務上常見兩招，包括離婚前先協調透過贈與完成財產移轉、涉及其他親人共同持有時先統合產權，讓離婚分產能化繁為簡。

陳幸妤與前夫趙建銘名下房產受到關注。謄本資料顯示，位於台南中西區「誠美樸真」一樓的兆福脊椎骨科診所，2020年以6,000萬元成交，隔年該店面以「配偶贈與」登記在趙建銘名下。另外，台南兩戶產權，最初由陳幸妤與三名小孩共同持有，但去年全部轉給陳幸妤，由陳單獨持有。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，若資產涉及與子女或其他親友共同持有，離婚時更需謹慎處理，這種情況下，可將持有狀況分散的不動產所有權先統合到一人身上，使產權統一，於後續分產討論時會相對單純。

由於配偶贈與免徵贈與稅，可一次將所有要分配的資產處置完畢，因此部分案例會在還保持婚姻狀態時，先協調好資產分配，採取配偶贈與的方式完成財產移轉。

陳幸妤 趙建銘 配偶

延伸閱讀

陳幸妤爆離婚！台中豪宅出脫、台南店面贈夫 還做了這件事

遠離台北鎂光燈仍不平靜 陳幸妤斷開趙建銘近25年婚姻

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

被提離婚秒變臉！借名登記女婿名下鬧爭議 渣男硬搶房產：岳父送我的

相關新聞

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 留意三稅事

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘傳出離婚消息，受到外界關注。雖兩人離婚後如何處理財產，外界不得而知，但對一般夫妻來說，離婚除監護權、贍養費等問題，婚後累積的財產如何分配，也可能牽涉契稅、土增稅、贈與稅等稅負議題。

房屋出租當社宅 免營業稅

職業房東當公益出租人，不代表租金收入一定免營業稅。財政部中區國稅局提醒，營業人將住宅出租供依法興辦的社會住宅使用，且符合《住宅法》規定用途，取得的租金收入可免徵營業稅。

陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 專家兩招建議

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實已離婚，掀起話題。專家指出，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，實務上常見兩招，包括離婚前先協調透過贈與完成財產移轉、涉及其他親人共同持有時先統合產權，讓離婚分產能化繁為簡。

遺贈稅大老婆條款 有共識

立法院財政委員會下周將審查《遺產及贈與稅法》「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，朝野立委加上政院共14版本，對於修法共識高，預料有望順利通過初審。

遺贈稅大老婆條款訂回溯機制 防止「金蟬脫殼」

《遺產及贈與稅法》新增「大老婆條款」，並訂定回溯規定，直接從憲法法庭判決公告日後到新法施行前，一律適用新法。據了解，財政部之所以有這樣的設計，是為了避免納稅人「金蟬脫殼」，趁法律空窗期仿效「大老婆」拋棄繼承，影響國家稅收及租稅公平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。