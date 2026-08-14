陳幸妤離婚掀話題！夫妻離異分產 留意三稅事

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘傳出離婚消息，受到外界關注。雖兩人離婚後如何處理財產，外界不得而知，但對一般夫妻來說，離婚除監護權、贍養費等問題，婚後累積的財產如何分配，也可能牽涉契稅、土增稅、贈與稅等稅負議題。

《民法》規定，夫妻婚後若未另外約定財產制度，原則上適用法定財產制。當夫妻離婚，法定財產制關係消滅時，雙方婚後取得且現存的財產，在扣除婚姻存續期間所負債務後，如果一方剩餘財產較多，原則上雙方差額應平均分配，財產較少一方可主張「剩餘財產差額分配請求權」。

舉例來說，假設丈夫婚後取得且符合計算範圍的剩餘財產為1,000萬元，妻子為200萬元，雙方相差800萬元，妻子原則上可主張其中一半、也就是400萬元的剩餘財產差額分配請求權。

不過要注意的是，繼承或其他無償取得的財產等，依法不納入剩餘財產分配範圍，不能單純把夫妻名下所有資產直接相減。

另外，若離婚分產涉及不動產，稅負也有差異。夫妻一方依剩餘財產差額分配請求權取得房屋，法律性質屬婚姻關係終止所產生的債權債務關係，並非買賣、交換或贈與，因此不屬契稅課徵範圍，不必申報繳納契稅。

若分配的是土地，也可依規定申報土地移轉現值，並申請不課徵土增稅，不過，「不課徵」不等於土增稅永遠消失，未來土地再移轉給第三人時，仍須依規定計算漲價總數額，且因土增稅採累進稅率，屆時可能面臨較高稅負。

此外夫妻協議離婚時，一方依離婚協議給付另一方財產，並非贈與行為，可免課贈與稅，但關鍵在於「白紙黑字寫清楚」。如果離婚協議書已載明財產給付內容，日後又出現協議書以外的財產移轉，當事人若主張同樣屬於離婚時約定的給付，就必須自行舉證；若無法證明，且被認定屬無償移轉，就可能被課徵贈與稅。

民眾也要留意請求權時效。剩餘財產差額分配請求權，自請求權人知道有剩餘財產差額起，兩年間不行使就會消滅；自法定財產制關係消滅，也就是離婚或一方死亡起，超過五年未行使，同樣會消滅。