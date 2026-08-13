千萬遺產沒人要！「無人承認繼承」上半年21件 7,385萬元進國庫

財政部國庫署公布無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫情形，今年上半年共計21件，解繳國庫總金額達7,385萬4,796元，單件最高金額為2,605萬3,375元，最低金額為3,677元。相較去年同期18件、總金額7,705萬489元，今年上半年件數增加3件，但總金額減少319萬5,693元。

國庫署說明，依民法規定的期限屆滿後，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產案件多由法院選任遺產管理人（如律師、地政士、會計師等）代為處理遺產管理及清理事宜，倘有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫作業，非現金部分則移交財政部國有財產署。

從近5年度情形觀察，2021年無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫36件、5,653萬元；2022年55件、4億5,831萬元；2023年56件、1億1,706萬元；2024年56件、1億2,234萬元；2025年則為49件、1億5,329萬元。

其中，2022年解繳金額4億5,831萬元，為近5年度最高；案件數則以2023年及2024年的56件最多，2025年降至49件。今年上半年已有21件、7,385萬元解繳國庫。

若與去年同期相比，今年上半年解繳件數由18件增加至21件，增加3件；總金額則由7,705萬489元降至7,385萬4,796元，減少319萬5,693元。單件最高金額也由3,485萬3,424元降至2,605萬3,375元，減少880萬49元；單件最低金額則由377元增加3,300元至3,677元。