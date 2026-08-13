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同性婚姻家庭享房屋稅自住優惠 台南促修租稅規定獲中央採納

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府向財政部提出修正建議，放寬同性婚姻配偶的直系親屬設立戶籍得適用房屋稅自住優惠，獲該部採納並發布最新解釋令，讓全國同性婚姻家庭同步受惠。圖／台南市財稅局提供
台南市政府向財政部提出修正建議，放寬同性婚姻配偶的直系親屬設立戶籍得適用房屋稅自住優惠，獲該部採納並發布最新解釋令，讓全國同性婚姻家庭同步受惠。圖／台南市財稅局提供

台南市重視性別平等與婚姻平權，致力打造友善、平權的宜居城市，接獲民意反映、檢視租稅制度實務執行情形，主動向財政部提出修正建議，放寬同性婚姻配偶的直系親屬設立戶籍得適用房屋稅自住優惠，獲該部採納並發布最新解釋令，讓全國同性婚姻家庭同步受惠。

台南市政府2025年辦理「房屋稅2.0新制」公聽會時，接獲民眾反映，同性婚姻家庭因現行規定限制，配偶親屬設籍於房屋仍無法適用房屋稅自住優惠稅率。市長黃偉哲市長相當重視，責成財稅局全面檢視同性婚姻家庭租稅權益，並主動向財政部建議檢討相關規定，最終獲中央採納並完成修正，不僅回應民眾需求，也使同性婚姻家庭得比照一般婚姻家庭適用房屋稅、地價稅、土地增值稅、使用牌照稅及綜合所得稅等多項租稅優惠，展現臺南市政府積極保障同性婚姻家庭權益的施政成果。

台南市財政稅務局指出，依財政部最新解釋令，同性婚姻當事人與配偶的直系血親及二親等內親屬，得比照一般婚姻家庭適用房屋稅自住住家優惠稅率、地價稅及土地增值稅自用住宅用地優惠稅率、土地增值稅重購退稅、供身心障礙者使用車輛免徵使用牌照稅，以及綜合所得稅重購自用住宅扣抵或退還等租稅優惠，讓多元家庭享有更完整的租稅保障，也使租稅制度更符合公平合理原則。

財政稅務局提醒，房地符合自住條件的民眾，請於9月22日前申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，並於明（2027）年3月22日前申請房屋稅自住優惠；符合身心障礙者使用牌照稅免稅資格者，也請儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關提出申請，以維護自身租稅權益。

房屋稅 台南 同性婚姻

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