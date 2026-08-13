自販機「彙開」發票 明年落日

自動販賣機已相當普遍，財政部北區國稅局表示，依規定，2021年12月31日前取得的老舊食品、飲料自動販賣機，目前仍可「每日彙開」統一發票，但應於明年底前完成調整，即最慢2028年起就必須改為「逐筆」開立統一發票。

依規定，2022年以後取得的自動販賣機，緩衝期已於2022年底屆滿；至於2021年12月31日以前取得的老舊機台，則應於2027年12月31日以前完成調整或汰換。

舉例來說，甲公司經營連鎖運動中心，店內設置50台銷售瓶裝飲料的自販機，這些機台都在2020年間購入，要求逐筆開發票的緩衝期僅至明年底。依規定，甲公司目前仍可於每日營業終了時，彙整開立一張發票，但2028年1月1日起，這些機台須全數具備逐筆開立發票（含電子發票）功能，若屆時未完成調整，經查獲將依規定處罰。