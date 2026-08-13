稅單寄存郵局 就算送達

稅捐稽徵機關寄送稅單，如果本人沒有收到，有時會寄存在郵局，等待本人認領。財政部南區國稅局指出，依規定，文書寄存在送達地郵局時，從「寄存日」就產生送達效力。

國稅局表示，稅捐相關文書如寄存在應受送達地的郵局，郵務人員會製作送達通知書兩份，一份黏在納稅人的住所、事務所、營業所或就業處所門上，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置。

國稅局提醒，納稅義務人實際上何時前往郵局領取，並不影響寄存日就是收受送達日期的送達效力。

舉例來說，納稅人陳先生（化名）短漏報贈與稅，經國稅局查獲並開單補徵，繳納期限屆滿日為2025年12月10日，陳先生對核定應納稅額不服，於2026年1月12日才申請復查。

不過，因核定通知書及繳款書，已於2025年11月25日寄存在陳先生住所所在地的郵政機關，陳先生雖於同年12月15日才向郵局領取，但依規定，仍以寄存日2025年11月25日為收受送達日期。