財部新規優化保稅倉庫管理 增訂離島免稅商店維修規範

為提升業者經營效能，優化保稅倉庫實務管理，財政部關務署今天表示，已修正相關辦法，增訂保稅倉庫實收資本額增加也可於線上申請報備，以及離島免稅購物商店貨物送外維修等措施。

財政部7月20日公告修正「保稅倉庫設立及管理辦法」部分條文，因應海關實務管理需要。

財政部關務署今天發布新聞稿表示，為落實節能減碳及無紙化政策目標，新增保稅倉庫實收資本額增加，除得以書面報備外，亦得透過保稅智慧服務平台線上申請報備代替換照作業。

關務署表示，考量保稅倉庫中央區域等特定倉位，並無牆面可供標示，新規增訂保稅倉庫區號，除於牆上標明外，也可透過其他方式，如由天花板懸掛或於地面標示。

關務署表示，此外，為維護業者及旅客權益，並考量離島免稅購物商店銷售用保稅貨物有委外維修瑕疵品的需求，新規增訂離島免稅購物商店自用保稅倉庫得經海關核准，送外辦理維修。

關務署說明，這次修正將有助於提升業者經營效能及優化保稅倉庫實務管理，相關修正內容已刊載於財政部網站。