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台南不動產防詐首創地籍、稅籍雙警報 「一紙啟動全台防護」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市8月起解鎖地籍稅籍異動即時通，一紙啟動全台防護。圖／台南市地政局提供
台南市8月起解鎖地籍稅籍異動即時通，一紙啟動全台防護。圖／台南市地政局提供

台南市地政局攜手財政稅務局防堵不動產詐騙，今年5月首創推出地籍、稅籍「雙警報」即時通服務，8月1日起再配合內政部地政司修正「地籍異動即時通便民服務作業原則」，民眾只要填寫一張申請書，即可同步申辦全台地籍及稅籍異動通知，強化不動產產權安全。

地政局長陳淑美表示，內政部此次修正地籍異動即時通，放寬網路申辦驗證方式，除原有自然人憑證、工商憑證外，也新增已完成網路服務註冊的健保卡驗證，提升申辦便利性；同時開放跨區辦理，不動產無論位於全台何處，民眾都可至任一地政事務所申請，由受理機關直接建檔，不必再填寫多份申請書。

台南市進一步整合地政與稅務服務，從今年5月起推出「地籍、稅籍即時通」跨機關聯辦。截至7月底，地政及稅務機關代收異動即時通申請共1471件，顯示跨機關整合已具成效。

地政局指出，台南市民只要前往任一地政事務所或財政稅務局各分局，填寫一張申請書，就能同步申請「全台」地籍與稅籍異動即時通，未來如名下不動產發生買賣、抵押權設定等異動，系統即可即時通知，提高異常狀況被發現的機會。

市長黃偉哲呼籲市民及全國民眾多加利用，民眾平日前往台南旅遊、洽公，也可就近至地政事務所或財稅分局申辦，透過「一紙申請、全台防護」為名下不動產多一道安全防線，共同降低不動產詐騙風險。

台南 不動產 警報

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