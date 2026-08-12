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7月房地合一稅翻黑 年減14％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（11）日公布7月稅收，受到房市持續疲弱影響，7月房地合一稅又「紅翻黑」，轉為年減14.1％，土增稅減幅也再擴大，房地三稅中僅契稅正成長。

財政部統計，個人房地合一稅7月實徵50億元，年減14.1％，不過月增10.6％。觀察趨勢，6月房地合一稅短暫轉為年增6.3％後，7月隨即翻黑，且一舉落到雙位數減幅，反映出房市疲弱下，交易量能仍相當不穩定。

從縣市來看，房地合一稅以新北市、桃園市減少較多，六都唯一增加的是台北市。累積前七月實徵275億元，年減6.8％，以台中市及桃園市減少較多，增加最多的則是台北市。

土增稅7月實徵59億元，年減10.9％，月增7.1％。觀察各縣市則是增減互見，主要受大額案件增減影響，年減較多的是高雄市、桃園市，年增較多的則是新北市、台北市。累積前七月392億元，年減8.5％，以台中市及桃園市減少較多，年增較多的是台北市、新北市。

契稅7月實徵17億元，年增19.4％，月增26.5％，是房地三稅中表現較佳。各縣市增加較多的是台南市、台北市，主要是大額稅款案件及新建案交屋，減少較多的是桃園市及新北市。累積前七月實徵98億元，年增7.7％。以台北市、台南市增加較多，減少較多的是桃園市。

財政部表示，台南市契稅明顯成長，除新成屋增加外，去年7月開始調高房屋標準單價，也是增加的原因之一。

房地合一稅 土增稅 財政部

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