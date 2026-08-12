繼承借名登記不動產 免契稅

新竹市稅務局提醒，借名登記的不動產若涉及繼承，法院調解筆錄等法律文件最好明確載明取得原因，否則可能影響免徵契稅權益。

依《契稅條例》規定，不動產因買賣、承典、交換、贈與、分割或占有等方式取得所有權，原則上應申報繳納契稅，但若因繼承取得不在契稅課徵範圍內。若房屋屬借名登記，借名人死亡後，也須證明借名人才是實質所有人，才能將房屋納入遺產，由繼承人承受並適用免徵契稅。

舉例來說，竹科工程師小李（化名）的父親生前出資興建一棟未辦保存登記建物，但房屋借名登記在小李名下，父親過世後，兄弟姊妹對房屋歸屬發生爭議，最後透過法院調解，約定由全體繼承人共同持有建物處分權。當家人向稅務局申請變更房屋稅納稅人時，法院調解筆錄沒有載明是因「繼承」取得，稅務局主動發文向法院查證，確認兄弟姊妹的公同共有關係確實因繼承產生，才依法認定免徵契稅。