聽新聞
0:00 / 0:00

大陸離岸信託新制上路 勤業眾信籲台商留意20%稅負

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
勤業眾信家族辦公室服務執業會計師陳建霖。業者／提供
勤業眾信家族辦公室服務執業會計師陳建霖。業者／提供

中國大陸離岸信託個人所得稅新制上路，未來不只信託分配收益可能要課稅，居民個人把財產放進境外信託時，也可能先被課徵20%個人所得稅；即使信託尚未實際分配收益，也可能面臨課稅。勤業眾信提醒，長期在中國大陸工作、經商，或透過境外信託進行家族傳承的台商，應重新檢視自身稅務居民身分、信託架構及受益人安排。

中國大陸財政部及國家稅務總局於2026年7月24日發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（21號公告）及配套徵管規定（15號公告），正式建立離岸信託個人所得稅制度，規範範圍涵蓋財產裝入、信託存續、收益分配、信託終止及承繼等階段，也代表境外信託的稅務透明度及合規要求進一步提高。

勤業眾信家族辦公室服務執業會計師徐曉婷表示，新規首度系統化規範離岸信託的個人所得稅處理，反映中國大陸持續強化反避稅及稅務透明化管理。企業主及高資產家族應及早檢視既有信託架構、受益人安排及申報義務，評估可能產生的稅務影響。

徐曉婷指出，新制將離岸信託分為「居民個人離岸信託」及「非居民個人離岸信託」。中國大陸居民個人把財產裝入離岸信託時，原則上須以市價減除原值及相關費用後，申報財產轉讓所得，並繳納20%個人所得稅。

不只財產放進信託時可能被課稅，信託存續期間也可能產生稅負。離岸信託及其持有、控制或管理的境外實體所產生收益，即使尚未實際分配，也可能須依所得性質申報納稅，繳納20%個人所得稅，且受託人報酬、信託管理費、法律服務費及投資顧問費等不得抵減。

此外，即使離岸信託是由非居民個人設立，只要實際上由中國大陸居民個人控制，或居民個人享有相關經濟利益，仍可能被納入穿透課稅範圍。

勤業眾信家族辦公室服務執業會計師陳建霖表示，離岸信託長期是高資產家族進行財富傳承及家族治理的重要工具，但隨著全球稅務透明化，規畫重點已不能只看信託設在哪裡、法律形式為何，更須關注家族成員的稅務居民身分，以及實際經濟利益究竟歸屬誰。

對於在中國大陸經商或長期居住的台商家族，即使信託由境外親屬、境外公司或非居民人士設立，只要中國大陸居民個人實際控制相關資產或享有收益，仍可能產生當地個人所得稅問題。因此，已設立離岸信託的家族企業，應重新盤點信託持有資產、受益人及承繼安排，確認現行架構是否仍符合家族傳承目標及跨境合規要求。

勤業眾信提醒，台商尤其要注意兩大問題，一是非居民個人將財產裝入離岸信託，如果涉及來源於中國大陸境內的「財產轉讓所得」，仍須繳納個人所得稅；二是自己是否已符合中國大陸「居民個人」認定條件。

依現行規定，在中國境內有住所，或無住所但一個納稅年度內在境內累計居住滿183天者，都可能被認定為居民個人。對長期居住中國大陸，或透過境外架構持有企業股權的台商而言，應定期檢視居民身分，並同步評估離岸信託、境外控股公司及海外投資收益可能產生的稅務影響，降低未來申報、課稅及資產傳承風險。

勤業眾信家族辦公室服務執業會計師徐曉婷。業者／提供
勤業眾信家族辦公室服務執業會計師徐曉婷。業者／提供

信託

延伸閱讀

中國大陸離岸信託課稅新制上路 資誠籲台商留意這些事

公勝財顧推動「家族財富治理」 逆轉被動分配資產為主動

一銀勇奪信託評鑑三大獎

北富銀榮獲「安養信託獎」 打造退休安養與資產傳承守護網

相關新聞

證交稅連12紅 前7月稅收達全年預算72.9％

財政部11日公布，今年7月全國賦稅收入實徵淨額2,891億元，年減67.0％，主要受去年所得稅結算申報及繳納期限延長、稅款遞延至7月入帳，墊高比較基期影響。但累計1至7月稅收達2兆8,767億元，已達全年預算72.9％。其中證交稅表現最突出，前7月實徵3,987億元，年增幅1.9倍、連12紅。

兄弟姊妹特留分走入歷史！遺囑自由度大增 律師提醒：沒立遺囑手足仍能領

立法院於7月28日三讀通過修法，刪除民法第1223條及民法繼承編施行法第12條有關「兄弟姊妹特留分」的規定，未來民眾在規劃遺產時，將有更大的遺囑自由。

女兒特地請假遷戶籍優稅差點飛了！稅務局揭這條件不符合

想申請地價稅自用住宅優惠，光是把戶籍遷進去還不夠，也要留意申請人條件。就有民眾特地請假到戶政機關遷戶籍並提出申請，沒想到地方稅務局審核後發現，她並非土地所有權人，因此不符合申請資格，經承辦人提醒後，改由身為土地所有權人的媽媽提出申請，最後順利適用千分之2自用住宅用地優惠稅率，與一般用地相比，稅負至少省下4倍。

金融建言白皮書出爐 券商爭取當沖降稅延十年

金融業再掀降稅攻防。券商公會在2026年金融建言白皮書中，建議將當沖降稅優惠再延十年到2037年底，正值「四貸同堂」等高槓桿融資現象受監理關注之際，這項建言挑起政策敏感神經。

當沖降稅明年是否落日 引發討論

台股四貸同堂等信用擴張現象引發關注，也讓明年底屆期的當沖降稅是否落日，引發各界討論。根據金管會最新出爐的當沖降稅成效報告，最近一波降稅措施，實施的第一年，不論是日均量跟當沖占比，都明顯超過當初預估值。

投信投顧公會建議 退休基金可買私募商品

2026年金融建言白皮書中，投信投顧公會建議，讓勞工退休金建立自選投資機制，其次，開放政府退休基金可投資私募股權基金（PE），等於從個人選擇到基金配置同步鬆綁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。