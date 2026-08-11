大陸離岸信託新制上路 勤業眾信籲台商留意20%稅負

中國大陸離岸信託個人所得稅新制上路，未來不只信託分配收益可能要課稅，居民個人把財產放進境外信託時，也可能先被課徵20%個人所得稅；即使信託尚未實際分配收益，也可能面臨課稅。勤業眾信提醒，長期在中國大陸工作、經商，或透過境外信託進行家族傳承的台商，應重新檢視自身稅務居民身分、信託架構及受益人安排。

中國大陸財政部及國家稅務總局於2026年7月24日發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（21號公告）及配套徵管規定（15號公告），正式建立離岸信託個人所得稅制度，規範範圍涵蓋財產裝入、信託存續、收益分配、信託終止及承繼等階段，也代表境外信託的稅務透明度及合規要求進一步提高。

勤業眾信家族辦公室服務執業會計師徐曉婷表示，新規首度系統化規範離岸信託的個人所得稅處理，反映中國大陸持續強化反避稅及稅務透明化管理。企業主及高資產家族應及早檢視既有信託架構、受益人安排及申報義務，評估可能產生的稅務影響。

徐曉婷指出，新制將離岸信託分為「居民個人離岸信託」及「非居民個人離岸信託」。中國大陸居民個人把財產裝入離岸信託時，原則上須以市價減除原值及相關費用後，申報財產轉讓所得，並繳納20%個人所得稅。

不只財產放進信託時可能被課稅，信託存續期間也可能產生稅負。離岸信託及其持有、控制或管理的境外實體所產生收益，即使尚未實際分配，也可能須依所得性質申報納稅，繳納20%個人所得稅，且受託人報酬、信託管理費、法律服務費及投資顧問費等不得抵減。

此外，即使離岸信託是由非居民個人設立，只要實際上由中國大陸居民個人控制，或居民個人享有相關經濟利益，仍可能被納入穿透課稅範圍。

勤業眾信家族辦公室服務執業會計師陳建霖表示，離岸信託長期是高資產家族進行財富傳承及家族治理的重要工具，但隨著全球稅務透明化，規畫重點已不能只看信託設在哪裡、法律形式為何，更須關注家族成員的稅務居民身分，以及實際經濟利益究竟歸屬誰。

對於在中國大陸經商或長期居住的台商家族，即使信託由境外親屬、境外公司或非居民人士設立，只要中國大陸居民個人實際控制相關資產或享有收益，仍可能產生當地個人所得稅問題。因此，已設立離岸信託的家族企業，應重新盤點信託持有資產、受益人及承繼安排，確認現行架構是否仍符合家族傳承目標及跨境合規要求。

勤業眾信提醒，台商尤其要注意兩大問題，一是非居民個人將財產裝入離岸信託，如果涉及來源於中國大陸境內的「財產轉讓所得」，仍須繳納個人所得稅；二是自己是否已符合中國大陸「居民個人」認定條件。

依現行規定，在中國境內有住所，或無住所但一個納稅年度內在境內累計居住滿183天者，都可能被認定為居民個人。對長期居住中國大陸，或透過境外架構持有企業股權的台商而言，應定期檢視居民身分，並同步評估離岸信託、境外控股公司及海外投資收益可能產生的稅務影響，降低未來申報、課稅及資產傳承風險。