特留分修法掀傳承新思維 財富治理成高資產家庭必修課

立法院三讀通過民法修正案，正式刪除「兄弟姐妹特留分」的規定，賦予被繼承人更高的遺囑自主權。公勝保經暨公勝財顧董事長蔡聖威提醒，真正的傳承，不是等到上一代離去後才開始處理剩餘的財產，而是在創業者思慮清晰、意志健全之際，就主動思考要留下什麼、留給誰、如何留，以及希望這些資源為家族與社會創造什麼長遠價值。

蔡聖威指出，特留分修法只是台灣大繼承潮下的冰山一角。當傳統遺產分配制度不再能完全涵蓋現代家族的複雜需求，高資產家庭與企業主必須跳脫傳統「事後分財產」的被動思維，轉向主動且全盤的「家族財富治理」，才能依自身意志分配資產，照顧指定的對象，進而實現家族長富的目標。

公勝財顧家族辦公室專案負責人楊振和表示，在接班世代交替的過程中，高資產家庭所面臨的傳承挑戰相對複雜。

一個成熟的家族資產組合，往往同時橫跨企業股權、跨國不動產、多元金融資產、人壽保險與海外信託；同時還必須處理強化企業經營權、下一代接班意願、家族成員生活現金流，以及繁複的租稅法規。

他表示，過去許多人談傳承，往往簡化為「節稅」或「立遺囑」，遺囑或許能決定名下資產歸予何人，卻無法解決企業如何順利交棒、家族成員如何獲得長期穩定的收益、資產如何防禦風險，甚至下一代是否具備管理財富的能力與共識。

未來家族財富管理的焦點，將從過去純粹追求「資產規模（AUM）」與「投資績效」，轉向建構「家族財富治理（Family Wealth Governance）」。

具體涵蓋三個關鍵層次。首先是「財富保全與移轉」，透過法律、信託與保險工具，確保資產在移轉過程中不受非預期風險如家庭變化、債務糾紛或稅負調整所影響。

其次為「企業與資產持續運作」，妥善規劃企業股權結構，確保經營權穩定與資產持續產生現金流。

最後是「家族價值凝聚共識」，促進家族不同世代之間的溝通，讓家庭成員對財富使用與傳承更有一致性，降低爭端產生。