證交稅連12紅 前7月稅收達全年預算72.9％

財政部11日公布，今年7月全國賦稅收入實徵淨額2,891億元，年減67.0％，主要受去年所得稅結算申報及繳納期限延長、稅款遞延至7月入帳，墊高比較基期影響。但累計1至7月稅收達2兆8,767億元，已達全年預算72.9％。其中證交稅表現最突出，前7月實徵3,987億元，年增幅1.9倍、連12紅。

今年7月全國賦稅收入實徵淨額2,891億元，較上年同月減少5,877億元、年減67.0％，累計今年1至7月實徵淨額達2兆8,767億元，較上年同期增加5,746億元、年增25.0％，占累計分配預算數115.6％，占全年預算數72.9％。

從主要稅目觀察，7月稅收與上年同月相比，營利事業所得稅減少3,464億元、綜合所得稅減少3,123億元，兩大所得稅稅目合計減少6,587億元；不過，證券交易稅增加412億元。至於累計1至7月稅收，則以證券交易稅增加2,593億元最多，其次為營利事業所得稅增加1,533億元及營業稅增加838億元。

證交稅仍然是稅收增加的主要來源。7月證交稅實徵淨額651億元，較上年同月增加412億元、年增1.7倍；累計1至7月實徵淨額3,987億元，較上年同期增加2,593億元、年增1.9倍。

營所稅方面，7月實徵淨額僅86億元，較上年同月減少3,464億元、年減97.6％，主要是上年為因應美國對等關稅帶來的衝擊，所得稅結算申報及繳納期限延長，稅款遞延至7月入帳，導致比較基期較高。不過，累計1至7月實徵淨額達7,889億元，較上年同期增加1,533億元、年增24.1％，主要是結算申報自繳稅額增加及延分期稅款陸續入帳所致。

另外，綜所稅7月實徵淨額191億元，較上年同月減少3,123億元、年減94.2％，同樣主要受到上年結算申報及繳納期限延長至7月、造成比較基期較高影響。不過，累計1至7月實徵淨額達6,899億元，較上年同期增加695億元、年增11.2％，主要是結算申報自繳及扣繳稅款俱增所致。