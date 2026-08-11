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爸爸房掛兒名下、身後子女共同繼承 筆錄少兩字險多繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房屋屬借名登記，借名人死亡後，也須證明借名人才是實質所有人，才能將房屋納入遺產，由繼承人承受並適用免徵契稅。示意圖。圖／取自123RF
房屋屬借名登記，借名人死亡後，也須證明借名人才是實質所有人，才能將房屋納入遺產，由繼承人承受並適用免徵契稅。示意圖。圖／取自123RF

爸爸出錢蓋房子，卻借名登記在兒子名下，爸爸過世後，兄弟姊妹透過法院調解共同繼承這棟房子，沒想到卻因調解筆錄少了「繼承」兩字，差點衍生契稅問題。新竹稅務局提醒，借名登記的不動產若涉及繼承，法院調解筆錄等法律文件最好明確載明取得原因，否則可能影響免徵契稅權益。

依《契稅條例》規定，不動產因買賣、承典、交換、贈與、分割或占有等方式取得所有權，原則上應申報繳納契稅，但因繼承取得不在契稅課徵範圍內。若房屋屬借名登記，借名人死亡後，也須證明借名人才是實質所有人，才能將房屋納入遺產，由繼承人承受並適用免徵契稅。

舉例來說，竹科工程師小李（化名）的父親生前出資興建一棟未辦保存登記建物，但房屋借名登記在小李名下，2024年父親過世後，兄弟姊妹對房屋歸屬發生爭議，最後透過法院調解，約定由全體繼承人共同持有建物處分權。

不過，當家人向稅務局申請變更房屋稅納稅人時，法院調解筆錄只記載房屋為「兄弟姊妹公同共有」，卻沒有載明是因「繼承」取得，稅務局無法從文件確認屬於繼承案件，因此也無法直接認定符合免徵契稅規定。

由於法院調解筆錄不能任意補充，稅務局最後主動發文向法院查證，確認兄弟姊妹的公同共有關係確實因繼承產生，才依法認定免徵契稅，並完成房屋稅納稅義務人名義變更。

稅務局提醒，法院調解筆錄雖具有法律效力，但涉及不動產移轉時，仍須符合相關稅法規定。若是因繼承取得，最好在調解內容中明確載明取得原因，避免因文件記載不完整，增加後續認定及補件程序。

繳稅 繼承 子女

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