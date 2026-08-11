女兒特地請假遷戶籍優稅差點飛了！稅務局揭這條件不符合

想申請地價稅自用住宅優惠，光是把戶籍遷進去還不夠，也要留意申請人條件。就有民眾特地請假到戶政機關遷戶籍並提出申請，沒想到地方稅務局審核後發現，她並非土地所有權人，因此不符合申請資格，經承辦人提醒後，改由身為土地所有權人的媽媽提出申請，最後順利適用千分之2自用住宅用地優惠稅率，與一般用地相比，稅負至少省下4倍。

若想適用自用住宅用地優稅，須符合土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦妥戶籍登記，且土地沒有出租或供營業使用等條件。符合規定者，地價稅可適用千分之2優惠稅率；一般用地稅率則為千分之10至55，兩者稅負差距至少4倍。

不過，誰遷戶籍，也會影響申請方式。台中稅務局解釋，如果是土地所有權人本人遷入戶籍，可在戶政機關透過通報服務，一併申請地價稅自用住宅用地稅率；但如果遷入戶籍的是土地所有權人的配偶或直系親屬，仍須由「土地所有權人」向地方稅務局提出申請。

舉例來說，陳小姐土地登記在媽媽名下，即使她是直系親屬，也已將戶籍遷入，仍不能由本人申請，稅務局承辦人發現後主動聯繫，協助改由媽媽名義透過官網線上申辦，才順利取得優惠資格。

地稅局提醒，若要在當年度適用地價稅自用住宅優惠稅率，土地所有權人須在地價稅開徵40日前，也就是9月22日前提出申請；若超過期限，則要等到次年才能適用。