投信投顧公會建議 退休基金可買私募商品

想申請地價稅自用住宅優惠，光是把戶籍遷進去還不夠，也要留意申請人條件。就有民眾特地請假到戶政機關遷戶籍並提出申請，沒想到地方稅務局審核後發現，她並非土地所有權人，因此不符合申請資格，經承辦人提醒後，改由身為土地所有權人的媽媽提出申請，最後順利適用千分之2自用住宅用地優惠稅率，與一般用地相比，稅負至少省下4倍。

2026-08-11 12:44