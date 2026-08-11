聽新聞
0:00 / 0:00
投信投顧公會建議 退休基金可買私募商品
2026年金融建言白皮書中，投信投顧公會建議，讓勞工退休金建立自選投資機制，其次，開放政府退休基金可投資私募股權基金（PE），等於從個人選擇到基金配置同步鬆綁。
投信投顧公會指出，加州、加拿大及日本等主要退休基金，均已將PE納入投資標的。台灣目前未將私募商品列入退休基金的資產配置標的，鑒於私募股權基金是資產管理的重要環節，建議正面表列可投資國內投信子公司成立、或受託管理的私募股權基金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。