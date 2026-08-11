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當沖降稅明年是否落日 引發討論

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

台股四貸同堂等信用擴張現象引發關注，也讓明年底屆期的當沖降稅是否落日，引發各界討論。根據金管會最新出爐的當沖降稅成效報告，最近一波降稅措施，實施的第一年，不論是日均量跟當沖占比，都明顯超過當初預估值。

目前一般買賣股票的證交稅率是千分之3，當沖交易稅率減半的降稅措施，從2017年4月28日開始採行以來，已連續三次延長。

知情人士表示，最近一次證交稅條例修正通過時，有通過附帶決議指出，當沖減稅確有刺激股市交易量，增加流通性，但該租稅優惠政策多遭外界質疑形同政府鼓勵「短期投機」交易行為，且降稅刺激效果有可能因為降稅常態化而鈍化，若將來面對股市緊急狀況時，反而喪失可調控的刺激性政策工具。因此，請金管會針對「延長調降當日沖銷交易稅」執行效果，建立評估指標及受惠對象分析，並明訂三年後期望達成的目標，以確保國家給予稅賦優惠的公平性及有效性。

知情官員表示，當初稅式報告提出時，都有期待達到的預估值，金管會也會針對每年實際執行成效提出評估報告，如6月中提出的去年成效報告。這波當沖降稅是明年底屆滿，現在看可能還太早，畢竟明年底屆滿前的股市氣圍，仍會左右立委及市場看法。

立委郭國文表示，他是屬於「落日派」，不一定要用這種差別稅率來刺激成交量，大家不要對台股那麼沒信心。他也感受到國人對股市的狂熱，他聽過早上九時廁所就被上班族占滿，在裡面下單、看盤，建議民眾借錢買股要三思。

金管會 降稅

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