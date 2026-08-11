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金融建言白皮書出爐 券商爭取當沖降稅延十年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融業再掀降稅攻防。券商公會在2026年金融建言白皮書中，建議將當沖降稅優惠再延十年到2037年底，正值「四貸同堂」等高槓桿融資現象受監理關注之際，這項建言挑起政策敏感神經。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
金融業再掀降稅攻防。券商公會在2026年金融建言白皮書中，建議將當沖降稅優惠再延十年到2037年底，正值「四貸同堂」等高槓桿融資現象受監理關注之際，這項建言挑起政策敏感神經。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

金融業再掀降稅攻防。券商公會在2026年金融建言白皮書中，建議將當沖降稅優惠再延十年到2037年底，正值「四貸同堂」等高槓桿融資現象受監理關注之際，這項建言挑起政策敏感神經。

金融總會2026年金融建言白皮書期中報告出爐，共彙整31項建言、42項具體作法，其中七項涉及稅制。依慣例，年底前將由金總率各大公會拜會金管會，涉及跨部會事項者，再轉交相關部會研議。

七項降稅建言中，有三項直接與資本市場有關，包括當沖降稅再延十年、檢討期貨交易稅率，以及主、被動式債券ETF停徵證交稅。其中債券ETF停徵證交稅已獲財政部點頭，其餘仍待後續攻防。

又以當沖降稅最受矚目。現行上市櫃股票當沖證交稅率為千分之1.5，優惠將在2027年底屆期，券商公會建議一次延長十年至2037年底，認為實施逾九年，已帶動市場流動性、活化交易並增加證交稅收。

過去當沖降稅多以三年為一期，公會認為，每逢屆期前才決定是否延長，容易增加市場不確定性。並援引OECD報告指出，穩定稅制環境需七至十年才能建立國際信譽，因此盼提前修法。

期貨公會也從降低交易成本著手，建議檢討期交稅。現行期交稅是依「名目本金」計算而非採「口數」計算，隨股價指數攀高，交易稅成本同步墊高，影響量化交易及造市商報價意願。

期貨業者認為，國際主要市場多未對外資從事期貨交易課稅，若台灣調整稅制，也可提升國際競爭力。

換言之，當沖降稅、期交稅都朝降低交易成本、維持市場活絡及提升競爭力。

但時空背景似已不同。近期高槓桿融資現象惹議，淡江大學經濟系教授蔡明芳直言，當沖降稅活絡市場的階段性目的已達成，應落日退場，避免再以租稅誘因刺激短線交易。

這也使「降成本、促交易」與高槓桿風險間的政策取捨浮上檯面。當市場已高度活絡，是否仍需透過租稅優惠進一步刺激交易，將成為當沖與期交稅攻防焦點。

另外，債券ETF稅制已有進展，主、被動式債券ETF停徵證交稅已獲財政部點頭。

其餘四項包括有限合夥私募股權基金穿透課稅、國際資產管理及家辦來台租稅優惠，及金融營業稅降至2%、免除銀錢收據印花稅，前兩項需等亞資專法，後兩項則是老議題，財政部短期難點頭。

降稅 券商 當沖

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