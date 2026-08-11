公同共有房地稅捐 繼承人負連帶責任

屏東縣財稅局表示，民眾公同共有不動產，若未設管理人，即使申請地價稅、房屋稅分單繳納，仍可能因其他共有人欠稅，而收到行政執行分署的傳繳通知，甚至面臨名下財產遭執行。也就是說，每名共有人對整筆稅款都負有連帶清償責任。

有民眾向財稅局反映，因繼承等原因取得公同共有土地或房屋，已申請地價稅或房屋稅分單繳納，也在期限內繳清自己應負擔稅額，卻仍收到傳繳通知。

財稅局表示，這種情況並非重複課稅。依《稅捐稽徵法》及《民法》規定，未設管理人的公同共有不動產，是以全體公同共有人為納稅義務人。換句話說，所謂「分單繳納」只是稅捐機關依各共有人潛在應有部分或應繼分，將稅單分開開立，方便各自繳納，並不代表繳完自己那一份後，就能免除對整筆稅款的責任。