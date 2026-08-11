公益出租享優稅 兩個注意

公益出租人享有租稅減免，台北市稅捐處提醒，房東簽租約時要特別注意兩大細節，只要其中一項不符合，就可能無法取得公益出租人資格。

近期有房客已成功請領住宅租金補貼，但房東最後卻與租稅優惠擦身而過，主因是租約記載有問題，例如出租人並非房屋所有權人，或租約沒有完整填寫出租人的身分證字號，導致主管機關無法認定公益出租人資格。

稅捐處指出，依內政部「公益出租人資格認定作業要點」，第一個關鍵是租約上的出租人須與房屋所有權人為同一人，也就是說，即使房子確實是自己的，但若簽約時由配偶、父母或子女等親屬出面，以親屬名義擔任出租人，仍無法被認定為公益出租人。

第二個容易忽略的細節則是身分資料。租賃契約除要寫明出租人姓名，也須載明出租人身分證字號，若資料填寫不完整，同樣可能影響資格認定。