無薪假薪資補貼 再延三個月

勞動部昨（10）日邀集勞、資、政、學召開諮詢會議，拍板「僱用安定措施」展延三個月，實施至10月31日，適用範圍內的九大行業減班休息（俗稱無薪假）勞工，可申請薪資差額補貼，每人每月最高可領11,500元。

僱用安定措施原實施至7月31日，適用九大行業包含：食品製造業、紡織業、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備、機械設備、汽車零組件、其他運輸工具零組件。勞動部次長李健鴻表示，基於兩大考量，勞動部決議再展延三個月。

首先，美國301調查結果尚未完全底定，其中「強迫勞動」部分已於7月24日公布結果，台灣稅率為10%，相較其他國家為低，然而「產能過剩」部分調查結果尚未公布，台灣最終稅率仍具不確定性。

第二，國內受衝擊產業復甦步調不一。經勞動部與經濟部蒐集近期數據顯示，適用的九大行業在市場需求、接單情形與營運狀況上呈現分歧，部分產業雖已朝正面發展，但仍有部分產業處於調整與復甦階段，諮詢會議中多數委員認為，有必要再提供三個月緩衝期。

針對後續退場與應變機制，李健鴻強調，至展延期滿時，若相關行業未達勞動部所設定的「觀測警戒值」標準，將不再延長。此外也會參考勞動市場指標，如失業率、勞工進退職業比率、海關出口或產值等營運指標，綜合評估。

勞動部將密切關注九大行業景氣波動，若期間內觀測到任何行業達警戒值標準，勞動部將隨時重新召開諮詢會議，徵詢委員意見並滾動檢討，評估是否啟動進一步僱用安定措施。

「僱用安定措施」公告適用九個行業的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前一個月至前三個月的平均月投保薪資，及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領11,500元。

勞動部統計，去年8月1日至今年1月31日，僱用安定措施補助471家企業、7,690名勞工，核發近5,000萬元。今年3月1日至7月31日則補助661家企業、11,010人，核發金額1億餘元。