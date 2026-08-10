台灣迎最大繼承潮 保經提醒留意傳承2挑戰

台灣迎來最大規模財富繼承潮，永達保經今天提醒，只要名下有財產就應提前思考分配與傳承議題，最常踩中2大地雷分別為「不動產難變現」與「特留分爭議」，建議把規劃的工具與賺錢的工具分開看待。

根據國發會資料顯示，2025年台灣65歲以上老年人口占比超過20%，正式邁入超高齡社會，伴隨而來的是台灣史上最大規模的財富「大繼承潮」。

永達保經今天發布新聞稿，民眾傳承最常踩中「不動產難變現」與「特留分爭議」2大地雷，保險具備獨特的法律架構與功能性，能提供兼具彈性與確定性的解決方案。

永達保經觀察，許多長輩習慣將資金投入房地產，卻忽略下一代繼承時的現金流危機。當長輩身故，子女若無足夠現金繳納高額遺產稅，恐面臨房產遭法拍或被迫賤賣的窘境。此外，隨著家庭結構多元化，傳統的「特留分」規定未必符合長輩真實的分配意願，即便立下遺囑，也常因特留分引發家族訴訟。

永達保經表示，許多人以為傳承是高資產族群的專利，但只要名下擁有房屋、存款、股票等資產，就應提前思考分配。

永達保經指出，相較於其他金融工具，保險在傳承中的核心價值在於「穩定性」。透過利變型增額終身壽險的規劃，不僅具備終身有效之風險保障與穩定增長的特性，還能透過指定受益人機制突破特留分限制，將財富留給想照顧的人。

針對許多高資產長輩的傳承盲點，永達保經總經理特助吳柏瑨特別提醒，必須將「規劃的工具」與「賺錢的工具」分開看待。實務上，許多長輩過早將資產轉移至子女名下，卻面臨子女理財不當而流失家業的風險。

吳柏瑨建議，父母應善用保險享有掌控權的特性，以自己為要保人與被保險人，將資產主導權優先用於保障自己的晚年尊嚴。若擔心子女揮霍，還能啟用「分期給付」機制，將數字轉化為長期穩定的照顧。