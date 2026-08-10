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海關推物流中心重整電子化 助業者糾錯

中央社／ 台北10日電

財政部關務署今天表示，8月5日已於保稅智慧服務平台新增物流中心重整電子化申辦作業，以利物流中心貨物重整後帳務資料更正確，協助業者及早發現報單誤繕或其他申報錯誤情形。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天於例行記者會表示，過去物流中心業者於線上申請重整，僅能將重整表單轉為PDF掃描檔或JPG影像檔後傳輸平台，但系統無法進行數位化分析。

蘇淑貞表示，為便於業者申辦，關務署於保稅平台上，提供多種重整申辦類型與其對應的EXCEL格式表單及填報範例，方便業者依重整態樣填寫後傳輸資料，加速申辦效率。系統正確讀取該資料後，即得與業者申報進出倉報單進行加值分析，計算貨物重整前後單位轉換的數量，並對出倉數量進行核銷及庫存結算。

蘇淑貞說，海關可以藉此協助業者及早發現是否正確填報重整數量或有其他申報錯誤情形，以優化帳務及庫存管理。

蘇淑貞提醒，業者申請重整前，請至保稅平台／表單下載專區／物流中心下載新版重整表單，使用者操作手冊也已置於專區。

海關 物流 關務署

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