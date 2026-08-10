台灣迎來史上最大財富交棒期 永達保經破解二大繼承潮地雷

在少子化與高齡化正快速改變社會與家庭結構，根據國發會資料顯示，2025年台灣65歲以上老年人口占比超過20%，正式邁入超高齡社會，伴隨而來的是台灣史上最大規模的財富「大繼承潮」。然而，龐大財富的轉移若缺乏妥善規劃，往往成為撕裂家庭情感的導火線。面對此挑戰，永達保經指出，現代人傳承最常踩中「不動產難變現」與「特留分爭議」兩大地雷，而保險具備獨特的法律架構與功能性，能提供兼具彈性與確定性的解決方案，讓資產傳承不留遺憾。

永達保經觀察，許多台灣長輩習慣將資金投入房地產，卻忽略了下一代在繼承時的現金流危機。當長輩身故，子女若無足夠現金繳納高額遺產稅，恐面臨房產遭法拍或被迫賤賣的窘境。此外，隨著家庭結構多元化，傳統的「特留分」規定未必符合長輩真實的分配意願，即便立下遺囑，也常因特留分引發家族訴訟。

針對上述痛點，永達保經建議，傳承規劃應秉持「以終為始」的核心理念。許多人誤以為傳承是高資產族群的專利，但事實上，只要名下擁有房屋、存款、股票等資產，就應提前思考分配。相較於其他金融工具，保險在傳承中的核心價值在於「穩定性」。透過利變型增額終身壽險的規劃，不僅具備終身有效之風險保障與穩定增長的特性，還能透過指定受益人機制突破特留分限制，將財富留給想照顧的人；同時，保險理賠金能發揮高槓桿價值，為子女預留繳納稅款的現金，成功保全家族的不動產與事業。

針對許多高資產長輩的傳承盲點，永達保經總經理特助吳柏瑨特別提醒，必須將「規劃的工具」與「賺錢的工具」分開看待。實務上，許多長輩過早將資產轉移至子女名下，卻面臨子女理財不當而流失家業的風險。建議父母應善用保險「享有掌控權」的特性，以自己為要保人與被保險人，將資產主導權優先用於保障自己的晚年尊嚴。若擔心子女揮霍，還能啟用「分期給付」機制，將冰冷的數字轉化為長期穩定的照顧。此外，亦可搭配信託機制，同時兼顧控制權、隱私及法律風險。

「傳承，從來就不只是處理資產，更是傳遞一份愛與責任。」面對大繼承潮的來襲，永達保經期盼透過跨領域整合的專業能力，引導民眾提早善用保險機制。在照顧好自己的前提下，將無形的關愛化為有形的守護，讓財富轉換成一股確定可傳承的力量，真正實現智慧傳承與幸福傳家的圓滿願景。