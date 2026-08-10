最富有銀髮族！人均股利58萬 65歲以上平均年領13萬

不少銀髮族所得來源以股利、租金、利息等所得為主，近年相關所得呈現穩定成長。觀察2024年所得稅申報資料，65歲以上所得人平均領取股利13.1萬元，若以金字塔頂端的所得前20％族群來看，平均每人領58.7萬元，是各類主要收入之冠。

以財政部報稅資料觀察長者所得結構，近年仍以股利所得、利息所得、租賃所得為主，雖中高齡就業日益普遍，但薪資所得仍非銀髮族收入成長來源。

進一步以五等分位觀察，65歲以上前20％人均所得137.8萬元，後20％人均僅3,000元，相差421.4倍，光從男性來看更是差距643倍，長輩所得差距相當驚人。

財政部強調，課稅資料不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距依據，國際間多以「吉尼係數」作為衡量全體家庭間所得不均程度之指標。

參考近年65歲以上所得人綜所稅各類所得資料，2024年與2021年相比，65歲以上各年齡層總所得全面成長，其中以75至79歲增幅最為明顯，高達84.2％，70至74歲增加65％，80歲以上增加57.6％，65至69歲也增加40.1％。

細探2024年65歲以上所得人五等分位，位在金字塔頂端的所得前20％者，人均年所得為137.8萬元，分別為男性202.5萬元、女性86.7萬元，但所得後20％者，人均年所得為3,000元，兩者相差421.4倍。

各項所得來源以利息所得成長最突出，又以70至74歲由2021年162.7億元增至2024年546億元，增加近2.4倍最多；股利所得同樣維持穩定成長，65至69歲增加34.1％，70至74歲增加53.3％，75至79歲增加69.4％，80歲以上增加47.2％。

觀察股利所得部分，2024年所得前20％者的人均股利所得為約58.7萬元，與所得後20％的人均股利所得650元相比，兩者相差902倍。