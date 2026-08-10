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申報扶養長輩節稅 新竹最多
觀察2024年綜所稅申報資料，以扶養70歲以上尊親屬比率來看，新竹市以34.04％居全台之冠，新竹縣33.38％排名第二；六都則以台北市27.45％最高。新竹縣市、台北市有不少高所得族群居住，列報扶養長輩比率較高，反映節稅規劃。
依規定，申報扶養年滿70歲的直系尊親屬，例如父母、祖父母，每人可享有14.55萬（2025年標準）的免稅額，較一般親屬多出50％，因此列報扶養70歲以上長輩，不僅反映家庭照顧長者現況，也與納稅人節稅規劃密切相關。為使節稅效果最大化，通常會讓收入較高的家庭成員列報扶養親屬。
據2024年綜所稅納稅人申報扶養親屬統計，新竹市14萬8,863名納稅義務人中，共列報扶養70歲以上尊親屬5萬676人，占34.04％；新竹縣19萬1,004名納稅人中，也有6萬3,762人列報扶養。
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